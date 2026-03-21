[화보]검은 옷, 하얀 조명, 붉은 응원봉…BTS 컴백 현장

검은 옷을 입은 BTS 멤버들이 무대 뒤에서 등장을 준비하고 있다.
응원봉을 들고 BTS 컴백 라이브: 아리랑‘(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 지켜보는 팬들 옆에 세종대왕상이 보인다.
발목을 다쳐 깁스를 한 리더 RM이 다른 BTS 멤버들과 떨어져 의자에 앉아 마이크를 들고 노래하고 있다.
BTS가 등장한 큐브 형상의 무대에 하얀색 조명이 환하게 들어오고 있다. 그 앞에는 응원봉을 든 팬들이 보인다.
조명이 들어오는 응원봉을 든 팬들이 BTS의 등장을 설렘 가득한 표정으로 기다리고 있다.
광화문 광장에 설치된 대형 스크린들에 BTS 공연 모습이 중계되고 있다.
BTS 컴백 공연이 시작되기 전 우리나라 최대 규모 미디어 사이니지 ‘룩스(LUUX)’에 공연 시작 임박을 알리는 영상이 나오고 있다.
BTS 공연 무대 뒤로 붉은 조명에 휩싸인 광화문이 보인다.
이은택 기자 nabi@donga.com
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