양평 용담대교 밑에 시신 둥둥…반년전 살해된 30대男 추정

경기 양평군 양서면 용담대교 아래에서 살인사건 피해자로 추정되는 시신이 사건 발생 6개월 만에 발견됐다.
2일 경찰 등에 따르면 전날 오후 4시 49분경 양평군 양서면에서 “용담대교 중간에 마네킹 같은 물체가 떠 있다”는 목격자 신고가 119에 접수됐다.
현장에 출동한 소방당국이 확인한 결과, 해당 물체는 남성의 시신이었다. 당국은 용담대교 7번과 8번 교각 사이에서 시신을 발견해 인양한 뒤 경찰에 인계했다.
경찰은 해당 시신이 1월 남성 동거인에게 살해된 뒤 시신이 유기된 30대 남성의 시신일 가능성이 높은 것으로 보고 있다.
이 사건의 피고인 성모 씨(35)는 1월 14일 오후 서울 강북구 자택에서 함께 살던 이모 씨를 폭행한 뒤 목을 졸라 살해하고, 시신을 렌터카에 실어 양평군 용담대교 인근 남한강 두물머리에 유기한 혐의로 기소됐다. 당시 성 씨는 이 씨가 오토바이 주유비를 요구한다는 등의 이유로 살해한 것으로 파악됐다.
피해자 시신은 사건 발생 이후 약 반년 동안 발견되지 않은 상태였다.
성 씨는 피해자 이 씨와 연락이 닿지 않는 것을 수상하게 여긴 이 씨 지인의 신고로 덜미를 잡혔다.
검찰은 지난달 23일 서울북부지법 형사합의14부 심리로 열린 결심 공판에서 성 씨에게 무기징역형과 전자장치 부착 20년 명령을 구형했다. 성 씨는 재판에서 사체유기 등 일부 혐의를 인정한 것으로 전해졌다. 다만, 살인 고의를 부인하며 우발적 범행이라고 주장하고 있다.
선고 공판은 23일 서울북부지법에서 열린다.
한편 경찰은 시신의 신원이 특정되면 사건을 살인사건을 처리한 서울 도봉경찰서로 이송하는 방안을 검토하고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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