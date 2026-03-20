방탄소년단, 신곡에 “김구 선생님” 언급 이유

“파든(Pardon) 김구 선생님 텔 미 하우 유 필(tell me how you feel)”(방탄소년단 ‘에일리언스(Aliens)’ 중 RM 랩파트)
글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS)이 정규 5집 ‘아리랑’에 우리 전통 민요 ‘아리랑’과 국보 29호인 성덕대왕신종(에밀레종) 등의 모티브를 차용한 가운데, ‘문화강국’을 꿈 꾼 독립운동가 백범 선생을 언급한 곡도 주목 받고 있다.
전 세계에서 활동하는 방탄소년단의 포부를 유쾌한 언어로 풀어낸 ‘에일리언스’가 해당 노래다. ‘문화강국 대한민국’이라는 김구의 이상향을 실현 중인 자신들의 다짐 혹은 포부를 노래했다.
힙합 R&B 장르로 미니멀한 사운드와 묵직한 808 비트 위로 멤버들의 목소리가 조화를 이룬다. 켄드릭 라마(Kendrick Lamar), 마일리 사이러스(Miley Cyrus) 등 세계적인 팝스타와 작업한 힙합 거물 마이크 윌 메이드 잇(Mike WiLL Made-It) 등이 프로듀싱했다. RM·슈가·제이홉·정국 그리고 방탄소년단 프로듀서 피독이 작사, 작곡에 힘을 보탰다. 다른 모습, 생각, 행동이 곧 방탄소년단의 특별함이라는 메시지를 전한다. 특히 “신발은 벗어놔”, “뭐든 더 빠르게” 같이 한국의 생활 방식과 특징을 다룬 가사가 재미를 선사한다. “박수 쳐, 흔들어, 중모리” 같은 가사도 포함됐다.
김구 선생은 최근 이재명 대통령이 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)가 아카데미 시상식에서 2관왕을 차지한 것과 관련 “(김구 선생께서) 꿈꾸셨던 ‘높고 새로운 문화의 근원이 되고, 목표가 되고, 모범이 되는 나라’가 어느덧 현실이 되고 있다”고 건넨 축하에서 언급되기도 했다. 정부는 김구 선생 탄생 150주년 기념사업의 추진 방향을 논의했다.
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