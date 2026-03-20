BTS ‘스윔’ 뮤비서 열연 릴리 라인하트, 멤버들과 인증샷 공개

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)의 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)이 베일을 벗은 가운데, 뮤직비디오에 등장한 할리우드 배우인 릴리 라인하트가 곡의 감정선을 살렸다는 평가가 나온다.
20일 오후 1시 유튜브를 통해 공개된 스윔의 뮤직비디오는 포르투갈 리스본의 광활한 바다가 배경으로 펼쳐진다. 실제 대형 선박과 세트장을 오가며 촬영한 것으로 알려졌다. 뮤직비디오 속 라인하트는 선박 내에서 방황하며 좌절하는 듯한 모습으로 등장한다. BTS 멤버들은 선박의 키를 잡고 닻을 올리는 등 항해를 이끌어가며 라인하트를 묵묵히 도와준다.
라인하트는 이날 뮤직비디오 공개 직후 자신의 인스타그램에 촬영 현장에서 멤버들과 함께 찍은 인증샷을 공개했다. 라인하트가 올린 영상을 보면 배 위에서 다양한 포즈를 취하는 BTS 멤버들 앞으로 라인하트가 지나간다. 한동안 같은 자세로 멈춰 있던 멤버 일부는 영상 말미에 넘어지기도 한다. 라인하트는 영상과 함께 “이들을 지켜봐 주세요, 감사합니다”라며 응원하는 글도 게시했다.
1996년생인 라인하트는 2010년 단편영화로 데뷔했다. 그는 2017년 첫 방송된 미국 인기 드라마 시리즈 ‘리버데일’에 출연하며 인기를 얻었다. 영화 ‘허슬러’(2019) ‘케이컬 하츠’(2020) 등 다양한 작품에서 연기를 펼쳤다.
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