해외 팬 위한 K팝 댄스 클래스… “한국을 즐기세요”

문화체육관광부와 한국관광공사(이하 공사)가 21일 광화문광장에서 열린 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 찾는 해외 팬들을 위해 한국관광 콘텐츠를 알리고 댄스 대결 등 즐길 거리도 제공한다. BTS 콘서트를 단순한 공연을 넘어 ‘도심형 관광 이벤트’로 삼겠다는 복안이다.
공사는 BTS 글로벌 팬들이 공연 관람 후 국내 관광 및 지역 방문으로 이어질 수 있도록 온·오프라인 연계 마케팅을 강화했다.
공연이 열리는 광화문 일대에서는 한국관광 홍보 영상을 옥외 전광판을 통해 송출하고 정부서울청사 외벽에는 BTS 팬덤 아미(ARMY)들을 반기는 대형 환대 현수막을 내걸었다.
또 세종대로 스탠딩석 인근 광화문역 6번 출구 앞에서는 한국콘텐츠진흥원과 함께 홍보 부스를 운영해 팬들에게 K콘텐츠와 여행에 필요한 정보를 소개하고 체험 이벤트와 기념품을 제공한다.
광화문 인근의 한국관광 홍보관 ‘하이커 그라운드’는 팬들을 위해 보랏빛 테마 공간으로 변신한다. ‘하이커 그라운드’에서는 음료 할인, 댄스·노래 대결 프로그램 등 다양한 이벤트를 진행하며 화장실 개방과 휴대폰 충전 서비스, 와이파이를 무료로 제공한다.
온라인 관광 프로모션도 함께 추진한다. 한국관광통합플랫폼 ‘VISITKOREA(이하 ‘VK’)’에서는 특집전을 통해 K팝 뮤직비디오 촬영지와 공연 개최 지역 인근의 매력적인 관광지를 집중 소개한다. 놀유니버스의 외국인 전용 플랫폼 ‘NOL World’를 통해 외국인 대상 관광·체험상품 할인 혜택을 제공한다. 또한 해외지사 SNS 채널을 통해 카드뉴스를 배포하고 입국 절차부터 공연 정보, 결제 수단, 교통편 등 외국인 관광객에게 필요한 정보를 안내한다.
글로벌 인플루언서들의 한국 홍보 콘텐츠 제작도 지원한다. 선정된 인플루언서에게는 K컬처·관광·푸드를 직접 경험할 수 있는 체험 바우처를 지급하며 최적의 촬영 코스 추천 및 촬영 협조 등 밀착형 컨시어지 서비스를 제공한다.
팬들이 안전하게 공연을 즐길 수 있도록 여행 정보 제공도 한층 강화했다. 1330관광통역안내와 관광안내센터 운영을 확대해 공연장 교통, 심야 이동, 인근 의료기관 등 필수 정보를 다국어로 안내한다. 또한 VK 웹·앱을 통해 공연 개최지와 관련한 관광객 참고 정보 및 여행 유의 사항을 제공한다.
한여옥 국제관광콘텐츠실장은 “BTS 컴백 공연은 전 세계 팬들에게 한국관광의 매력을 알릴 수 있는 최고의 무대”라며 “팬들이 한국에서 잊지 못할 추억을 안고 돌아갈 수 있도록 환대와 편의 지원에 만전을 기하겠다”라고 밝혔다.
한편 해외 아미들의 입국 행렬이 이어지며 광화문과 명동을 비롯해 강남 상권까지 특수를 누리고 있다.
광화문 인근 5성급 호텔인 포시즌스호텔, 더플라자호텔은 21일 공연 전후 객실이 일찌감치 예약이 찼고 서울역, 강남, 잠실 등에 있는 호텔도 예약률이 급등했다. 더플라자호텔은 BTS 공연 승인 발표 후 예약 건수가 전년 대비 11배나 폭증했다.
카페 프랜차이즈 스타벅스코리아는 ‘서울 석양 오미자 피지오’와 ‘서울 막걸리향 콜드 브루’ 등 ‘서울 특화 음료’를 출시했고, 할리스는 태극 문양에서 착안한 음료인 ‘서울 오로라 스파클링’을 광화문 인근 6개 매장에서만 22일까지 한정 판매한다.
또 광화문광장 인근 편의점은 삼각김밥, 빵 등 간편식과 생수 발주를 평소보다 10배 늘리는 등 공연 특수 잡기에 나섰다.
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