‘호텔 같은 휴식’… 프리미엄 침대 라인업

[집愛 살다] 에이스침대
세미 클래식-독립 수면 공간 등
신혼 트렌드 반영한 라인업 강화
웨딩멤버스 가입하면 제휴 혜택
결혼을 앞둔 예비부부들은 혼수 준비로 분주하다. 챙겨야 할 목록은 많지만 그중에서도 가장 특별한 순간은 함께할 ‘첫 침대’를 고르는 일이다. 침대는 침실 분위기를 좌우하는 주인공이자 앞으로 수년간 함께할 동반자이기에 디자인, 기능, 사용감까지 하나하나 신중하게 살펴봐야 한다.
대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대(대표 안성호)가 특별한 프리미엄 침대 컬렉션을 선보인다. 5성급 호텔 스위트룸에 온 듯한 우아한 디자인부터 신혼집 공간을 똑똑하게 활용할 수 있는 모듈형 구성까지 두 사람의 취향과 라이프스타일을 완벽하게 만족시킬 신제품을 준비했다.
“신혼을 위한 첫 침실 제안”… 세미 클래식 침대 ‘플로라’
호텔처럼 포근한 침실을 원하는 예비부부라면 TV CF 모델 ‘플로라’를 추천한다. 클래식한 곡선 라인과 풍성한 볼륨감을 살린 세미클래식 스타일로 첫 침실을 부담 없이 아늑한 분위기로 완성해준다. 따뜻한 크림 코튼 패브릭과 차분한 뉴트럴 톤의 조합은 공간을 부드럽게 감싸며 같은 톤의 룸세트 협탁을 배치해 침실 전반에 자연스러운 통일감을 줄 수 있다.
플로라의 가장 큰 특징은 높이 1288㎜의 대형 헤드보드다. 외곽을 라운드 형태로 마감해 크기에 비해 시각적인 부담을 줄였고 전면에는 부드러운 쿠션감을 더해 수면 전 독서나 휴식 시에도 편안하게 기대어 쉴 수 있다. 여기에 3개의 단추 디테일을 적용해 세미클래식 특유의 단정한 인상을 완성했다.
에이스침대만의 ‘투 매트리스’ 시스템은 호텔 침대에서 느껴지는 편안함을 그대로 구현했다. 파운데이션이 상단 매트리스의 움직임을 한 번 더 잡아줘 흔들림을 줄이고 체압을 고르게 분산해 몸을 안정적으로 받쳐준다. 프레임 내부의 공기 순환 구조로 위생 관리도 수월하다. 매일 밤 자연스럽게 몸을 맡기게 되는 둘만의 침실에 어울리는 침대다.
“독립적인 수면 공간을 위한 선택”… 모듈형 프레임 ‘노벨라’
요즘 신혼부부 사이에서는 같은 생활공간을 공유하면서도 수면만큼은 각자의 리듬을 지켜주는 ‘트윈 침대’가 하나의 선택지로 자리 잡고 있다. 서로의 뒤척임이나 기상 시간에 방해받지 않아 잠자리가 한층 편안하고 쾌적해지기 때문이다. 이런 수면 방식을 고려한다면 두 개의 슈퍼싱글(SS) 프레임을 트윈 구성으로 사용할 수 있는 ‘노벨라’가 좋은 선택지다.
침대 위에서 보내는 시간이 많다면 사이드 패널 옵션을 추가하는 것을 추천한다. 간단한 소지품을 올려둘 수 있는 선반부터 스마트기기 충전에 편리한 하이브리드형 콘센트, 상황에 따라 밝기를 조절할 수 있는 3단계 조명까지 갖춰 잠들기 전 짧은 휴식이나 각자의 취미 시간을 편안하게 해준다. 트윈 구성에서도 두 침대를 연결한 상태로 각자의 패널과 기능을 독립적으로 사용할 수 있어 서로의 생활 패턴을 방해하지 않는다.
디자인 역시 최신 신혼 트렌드를 반영했다. 베이지 톤의 패브릭 헤드보드 쿠션과 월넛 컬러의 템바보드가 어우러져 차분하면서도 따뜻한 인상을 주고 중앙 패브릭 쿠션을 기준으로 펼쳐지는 템바보드 라인은 공간을 정돈된 느낌으로 잡아준다. 규칙적인 템바보드 패턴이 만들어내는 입체감은 과하지 않으면서도 공간에 깊이를 더해 집에서도 호텔처럼 정제된 분위기를 기대해볼 수 있다.
60년 침대 과학과 최첨단 소재가 만든 편안함 ‘로얄에이스’
혼수 침대는 한 번 선택하면 오랜 기간 사용하는 제품이기 때문에 첫 선택이 무엇보다 중요하다. ‘로얄에이스’는 에이스침대의 60년 침대 과학 기술력이 집약된 프리미엄 매트리스 라인업이다. 개인의 수면 습관과 선호에 따라 선택할 수 있도록 동일한 등급 내에서도 라인업이 세분화돼 있다. 몸을 부드럽게 감싸주는 느낌을 선호한다면 로얄에이스 90s를, 매트리스가 몸을 탄탄하게 지지해 주는 타입을 원한다면 로얄에이스 90h를 추천한다.
로얄에이스 전 제품에는 독립형 스프링과 연결형 스프링의 장점을 결합한 5세대 스프링인 ‘하이브리드 Z 스프링’이 적용됐다. 인체 곡선과 하중 분포에 따라 위에서는 부드럽게 밀착되고 아래에서는 단단하게 받쳐주는 구조가 특징이다. 이를 통해 꺼짐, 소음, 빈틈, 흔들림, 쏠림 등 수면을 방해하는 모든 요소를 최소화해 안정적인 수면 환경을 구현한다.
매트리스 전반에는 에이스침대만의 독보적인 기술력이 적용돼 있다. 2개의 스프링을 마주 보게 해 탄력의 대칭을 구현한 ‘FTF 공법’과 최적의 공기 흐름을 만드는 순환 시스템인 ‘에어웨이 공법’, 매트리스의 수명을 강화해주는 ‘올인원 공법’ 등이 대표적이다.
다양한 프로모션 통해 합리적인 혼수 준비 지원
에이스침대는 예비부부 전용 멤버십 서비스 ‘에이스 웨딩멤버스’를 연간 운영 중이다. 가입만으로도 가구, 침구, 이사, 주방, 반려동물용품 등 신혼 생활 전반에 필요한 다양한 브랜드 제휴 혜택을 이용할 수 있는 것이 장점이다. 특히 올해는 프리미엄 홈 리빙 트렌드를 반영해 홈카페, 식기, 홈 프래그넌스 등 제휴 카테고리를 확대해 체감 혜택이 더 커졌다.
멤버십 가입자에게는 신혼여행에 활용하기 좋은 고급 캐리어가 사은품으로 제공된다.이 밖에도 에이스침대 매트리스 연계 품목 20% 할인, 북유럽 프리미엄 리클라이너 ‘스트레스리스’ 제품 구매 시 추가 사은품 증정 등 혜택을 받을 수 있다.
에이스 웨딩멤버스는 간단한 개인정보와 예식장 계약서 또는 청첩장 등의 증빙 자료만으로 가입 가능하다. 혜택은 가입 승인일로부터 9개월간 적용된다. 자세한 내용은 에이스침대 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
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