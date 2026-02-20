‘李 공개 지지’ 배우 장동직, 국립정동극장 이사장 임명

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 20일 21시 05분

글자크기 설정

장동직 페이스북
장동직 페이스북
이재명 대통령을 공개 지지해 왔던 배우 장동직 씨(60·사진)가 국립정동극장 이사장으로 임명됐다. 임기는 2029년 2월까지 3년이다.

문화체육관광부에 따르면 장 씨는 설 연휴 이전인 12일에 이사장 임명장을 전달 받았다. 1995년 영화 ‘런어웨이’로 데뷔한 장 씨는 드라마 ‘야인시대’ ‘무인시대’ 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 1995년 개관한 정동극장은 전통극 등 다양한 공연을 발굴 및 육성, 지원하는 문체부 소관 재단법인이다.

장 씨는 2022년 제20대 대통령선거 당시 소셜미디어에 “시대를 이끌어갈 이재명 후보자를 지지한다”고 밝혔으며, 올해 21대 대선 때는 유세 찬조 연설에 나서는 등 선거 운동에도 참여했다.

#장동직#이재명 대통령#국립정동극장
김태언 기자 beborn@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스