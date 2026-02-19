봉화군 화산이씨 설화 재해석…‘신수의 구슬’ 웹툰 연재 시작

경북 봉화군이 지난 13일 네이버웹툰을 통해 브랜드 웹툰 ‘신수의 구슬’ 1·2화를 동시 공개했다. 해당 작품은 봉화군과 연관된 화산이씨(花山李氏)의 형성 배경을 스토리로 풀어낸 웹툰이다.
‘신수의 구슬’은 네이버웹툰 작품 ‘현혹’을 집필한 홍작가와의 협업으로 제작됐다. ‘현혹’은 2026년 하반기 김선호·수지 주연의 드라마로 제작될 예정으로 알려지면서, 이번 봉화군 브랜드 웹툰에도 관심이 모이고 있다.
이번 웹툰은 봉화군의 문화자산을 웹툰이라는 친숙한 형식으로 재해석해 독자들이 자연스럽게 지역 역사에 접근할 수 있도록 기획됐다. 역사적 기록을 기반으로 하면서도 현대적인 연출과 캐릭터 중심 서사를 결합해 젊은 세대와의 접점을 넓혔다.
작품에 등장하는 인물 이장발과 관련된 실제 유적인 ‘충효당’은 봉화군에 위치해 있으며, 지역의 역사적 흐름을 보여주는 공간으로 알려져 있다.
봉화군 브랜드 웹툰 ‘신수의 구슬’은 네이버웹툰에서 감상할 수 있다.
