로제, 브루노 마스와 그래미 석권할까? 시상식 앞두고 글로벌 인터뷰

그룹 블랙핑크의 멤버 로제가 글로벌 인기 팟캐스트 ‘콜 허 대디(Call Her Daddy)’가 기획한 2시간 분량의 그래미 특별 에피소드에 출연한다.
28일(현지시간) 미국의 버라이어티에 따르면 이번 특집은 ‘알렉스 쿠퍼 프레젠트: 그래미 스페셜’이라는 타이틀로 제작됐다. 진행자 알렉스 쿠퍼는 이번 방송을 위해 서울의 카페와 포장마차, 로제의 개인 녹음실, 도쿄의 라운지 등 아시아 주요 거점을 방문해 로제와 대담을 나눴다.
이번 출연은 로제의 글로벌 성과를 조명하는 자리가 될 전망이다. 로제는 브루노 마스와 함께한 히트곡 ‘APT.’로 제68회 그래미 어워즈에서 ‘올해의 레코드’, ‘올해의 노래’, ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’ 등 주요 3개 부문 후보에 이름을 올렸다. 또한 가창에 참여한 ‘F1 더 앨범’ 역시 사운드트랙 부문 후보로 지목된 상태다.
‘콜 허 대디’는 여성 청취율 세계 1위를 기록 중인 대형 팟캐스트로, 최근 시리우스XM과 1억 달러 규모의 계약을 체결하며 그 영향력을 입증한 바 있다. 그래미 시상식을 불과 사흘 앞두고 공개되는 이번 에피소드는 유튜브, 스포티파이, 애플 팟캐스트 등 주요 플랫폼을 통해 전 세계에 송출된다. 제68회 그래미 어워즈는 오는 2월 1일 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 개최될 예정이다.
