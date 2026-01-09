“세상에 필요한 건 착한 사람”…안성기가 아들에게 쓴 편지, 영결식 눈물바다

안성기의 장남인 안다빈 씨가 유족 대표로 인사했다. 안 씨는 “아침 바쁘신 시간에 참석해 주시고, 배웅해 주신 분들께 가족을 대표해 마음 깊이 감사드린다”며 “하늘에서도 영화인의 직업 정신을 이어갈 거라 생각한다”며 울컥했다.
안다빈 씨는 “제가 어렸을 때부터 신성한 곳으로 생각한 아버지 서재에 조심스레 들어갔다”며 “아버지가 안 계신 공간에 들어가 예전부터 버리지 않고 모아두신 걸 정리해 봤는데, 아마 기억은 안 나지만 다섯 살 때 아버지께서 편지를 써주신 게 있더라, 제게 써준 것이지만 우리 모두에게 남긴 것 같아 읽어보겠다”고 말했다.
그는 “다빈아, 네가 이 세상에 처음 태어난 날, 아빠를 꼭 빼어 닮은, 아빠 주먹보다 작은 너의 얼굴을 보는 순간 눈물이 글썽거렸지”라며 “벌써 이만큼 커서 의젓해진 너를 보면 이 세상에 부러울 게 없다”고 운을 뗐다.
이어 “다빈이는 어떤 사람이 되어야 할까, 항상 겸손하고 정직하며 넓은 사람이 되었으면 한다”라며 “자기 일에는 최선을 다하고 실패와 슬픔을 마음의 평화로 다스릴 줄 아는 사람이어야 한다, 또 야망과 용기를 잃지 말아야 하고, 끝없이 도전하면 나아갈 길이 보일 것이다”라고 전했다.
끝으로 “동생 필립이 있다는 걸 항상 기쁘게 생각하고 동생을 위해 기도할 줄 아는 형이 되거라”며 “이 세상에서 참으로 바꿀 수 없이 필요한 것은 착한 사람이라는 걸 잊지 말아라, 1993년 아빠가”라고 말하며 눈물을 흘렸다.
안성기는 지난 5일 오전 9시 별세했다. 향년 74세. 고 안성기는 지난해 12월 30일 심정지 상태로 서울 순천향대병원 응급실에 이송, 중환자실에서 치료를 받아왔다. 이후 빈소는 서울성모병원 장례식장에 차려졌다.
안성기는 2019년 혈액암 진단을 받고 이듬해 완치 판정을 받았으나, 재발해 투병 중이었다. 투병 소식은 지난 2022년 한 행사에 그가 이전과 달라진 모습으로 나타난 뒤 알려졌다.
고 안성기의 장례는 (재)신영균예술문화재단과 (사)한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 치러졌다. 원로배우 신영균이 명예장례위원장을, 배창호 감독, 이갑성 한국영화배우협회 이사장, 신언식 신영균예술문화재단 직무대행 신언식, 양윤호 한국영화인협회 이사장 등이 공동장례위원장을 맡았다.
화장은 서울추모공원에서 진행되며, 장지는 양평 별그리다다.
한편 안성기는 1957년 영화 ‘황혼열차’를 통해 아역배우로 데뷔했다. 이후 ‘하녀’ ‘바람불어 좋은 날’ ‘난장이가 쏘아올린 작은 공’ ‘만다라’ ‘고래사냥’ ‘기쁜 우리 젊은 날’ ‘어우동’ ‘황진이’ ‘남부군’ ‘하얀전쟁’ ‘투캅스’ ‘인정사정 볼 것 없다’ ‘미술관 옆 동물원’ ‘취화선’ ‘실미도’ ‘한반도’ ‘라디오스타’ ‘화려한 휴가’ ‘부러진 화살’ ‘한산: 용의 출현’ ‘노량: 죽음의 바다’ 등 수많은 대표작을 통해 ‘국민 배우’로 자리매김, 한국 영화사에 큰 족적을 남겼다.
댓글 0