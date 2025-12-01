“모든 논쟁을 화합으로 바꾸는 화쟁, 국회에 가장 필요”

조계종 화쟁위원장 정만 스님
내년 3월 국회서 ‘화쟁’ 세미나
“쇠귀에 경 읽기라도 흔적 남아
한사람이라도 들으면 ‘울림’될 것”
“‘쇠귀에 경 읽기’라도…흔적은 남지 않겠습니까.”
경남 밀양시 송전탑 건설, 대규모 정리해고로 시작된 쌍용차 사태 등 과거 대규모 사회적 갈등이 발생했을 때 적극적으로 중재에 나섰던 대한불교조계종 화쟁위원회가 내년 3월 국회에서 ‘화쟁(和諍)’을 주제로 대규모 세미나를 개최한다. 사회적 갈등을 해소하고 풀어야 할 국회가 오히려 갈등의 진원지이자 증폭시키는 당사자가 된 현실을 더 이상 두고 볼 수 없다고 봤기 때문. 11일 서울 종로구 조계사에서 만난 화쟁위원장 정만 스님은 “화쟁은 모든 논쟁을 화합으로 바꾸려는 불교 교리”라며 “사회 어느 분야보다 가장 필요한 곳이 바로 국회”라고 말했다. ―거두절미하고 묻겠습니다. 귀담아들을까요.
“안 들을 사람들이라고 안 하고 버려두면 더 나빠지지 않겠습니까. 국민의 마음을 평안하게 해주는 게 종교의 역할이라면, 사회와 소통하며 갈등을 해소하고 화합을 위해 노력하는 것은 당연한 책무지요. 서두르지는 않으려 해요. ‘쇠귀에 경 읽기’라도 흔적은 남겠지요.”
―‘화쟁’의 참 의미가 무엇인지요.
“화(和)는 함께 먹고 마시며 마음을 푸는 것이고, 쟁(諍)은 말로 다툼을 푸는 것입니다. 그러고 보면 화쟁은 ‘함께 이야기하는 자리를 만드는 것’에서 시작되는 셈이지요. 그런 면에서 세미나에 앞서 참석자들에게 점심으로 사찰음식을 대접하려고 합니다. 밥 먹으며 얘기하다 보면 세미나만 참석하는 것보다는 좀 더 서로 화기애애하고, 상대방의 말을 들으려 하겠지요.”
―상당한 규모의 세미나가 될 거라고 들었습니다만….
“정치·경제·사회 분야로 나눠 발제자와 패널이 화쟁적 관점에서 현안을 논의하는 자리가 될 겁니다. 지금의 갈등은 보수·진보의 대립이 아니에요. 내 편, 네 편으로 나뉜 감정의 분열이지요. 이념 이전에 상대방의 말을 듣지 않는 태도가 근본적인 문제고요. 그래서 여야를 막론해 ‘듣는 정치’라는 비전을 제시하려고 합니다.”
―남의 말을 들을 사람들이….
“쉽지야 않겠지요. 그래서 민주당 출신 원로가 민주당의, 국민의힘 출신 원로가 국민의힘의 잘못된 부분을 지적하고 쓴소리하는 자리도 만들 계획입니다. 상대방이 지적하면 싸움이 될 테니까요. 누군가는 그러더군요. 왜 그런 자리를 만드냐고, 허망한 자리로 끝날지 모른다고.”
―아마도….
“1000명 중에 990명이 한 귀로 흘리고 돌아가더라도, 1000명 중에 999명이 그렇다 해도, 단 한 명이라도 마음에 남긴 사람이 있다면 그 한 명이 울림이 되지 않을까…. 아니 그런 울림을 만들 수 있었으면 하는 마음에 하는 것이지요. 처음부터 ‘권력을 잡아서 나 혼자 잘 먹고 잘 살아야겠다’라고 생각하고 정치를 시작한 사람은 없을 겁니다. 정말 좋은 정치를 펼쳐서, 모든 국민을 행복하게 해주고 싶다고 생각했겠지요. 우리의 노력이, 처음 정치를 시작하려고 했을 때의 그 마음을 다시 꺼내볼 수 있게 할 수 있다면, 그리 허망한 시도는 아닐 거라고 믿습니다.”
