‘동물농장’ 성우 안지환, 24년 만에 하차+활동 중단…이유는?

‘동물농장 아저씨’로 사랑받아 온 성우 안지환이 방송 활동을 중단한다.
안지환의 소속사 크리오스엔터테인먼트는 16일 “안지환이 건강 이상으로 현재 진행하는 프로그램에서 잠정 하차하고 몸 상태를 돌보며 건강 회복에 전념할 예정”이라고 밝혔다.
안지환은 현재 국군방송 ‘신나는 라디오’와 SBS ‘TV 동물농장’ 내레이션 등으로 활동해왔으나, 향후 모든 방송에서 잠정 하차할 예정이다.
32년간 국민 성우로 활동해온 그가 건강상의 이유로 방송 활동을 중단하는 것은 이번이 처음이다.
특히 SBS ‘TV 동물농장’에서는 24년간 메인 성우를 맡아 ‘동물농장 아저씨’로 사랑받아온 만큼, 그의 하차 소식에 아쉬움과 함께 쾌유를 바라는 응원이 이어지고 있다.
한편 1993년 MBC 공채 성우로 데뷔한 안지환은 애니메이션 ‘스펀지밥’, ‘슬램덩크’, ‘올림포스 가디언’, MBC ‘라디오스타’, JTBC ‘방구석 1열’ 등 다양한 분야의 방송에서 목소리 연기를 펼쳐왔다.
또한 영화 ‘은하’, ‘바라던 바다’, 드라마 ‘사랑의 안단테’, ‘강남스캔들’ 등 다양한 작품을 통해 배우로도 활동했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
