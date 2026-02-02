태국 조직에 감금 30대, 어머니 신고 덕에 구출

피싱 조직 “고수익 채용”에 속아 출국
‘고수익 채용 공고’에 속아 태국 현지 보이스피싱 조직에 감금됐던 30대 남성이 한국 경찰의 기지와 국제 공조 덕분에 극적으로 구조됐다.
경찰, 이모부 가장해 통화-위치 파악
1일 경기 포천경찰서 등에 따르면 지난달 27일 오후 11시 30분경 “태국에 간 아들이 울면서 전화가 왔는데 감금된 것 같다”는 어머니의 신고가 접수됐다. 피해자인 30대 남성은 태국 현지 범죄 조직원들에게 “아버지가 위독하다”는 핑계를 대며 어머니에게 통화를 시도했고, 어렵게 어머니와 통화가 되자 감금 사실을 알렸다.
경찰은 신고 접수 직후 어머니의 자택을 찾아가 사실관계를 확인한 뒤 피해자와 연락을 시도했다. 통화가 연결되자 경찰은 조직원들의 의심을 피하기 위해 피해자의 이모부를 가장해 대화를 이어갔다. 이 과정에서 해당 남성은 조직원들로부터 잠시 떨어진 틈에 자신이 감금된 호텔명과 호실을 경찰에 알릴 수 있었다.
경찰은 즉시 주태국 한국대사관에 연락해 태국 현지 경찰과의 공조를 요청했다. 이후 현지 경찰과 대사관 관계자들이 해당 호텔로 출동해 28일 오전 2시경 피해자의 신병을 확보했다. 그는 큰 부상 없이 같은 날 오후 무사히 귀국한 것으로 전해졌다.
경찰은 조만간 해당 남성을 불러 정확한 사건 경위를 조사할 방침이다.
조승연 기자 cho@donga.com
