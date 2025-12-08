부천시, 몽크라페그룹 와젬콘텐츠 이민형 대표 표창 …“부천판타스틱영화제 발전에 기여”

부천국제판타스틱영화제 발전에 기여해 온 몽크라페(MONQUE RAPE)그룹 와젬콘텐츠(WAZEMME CONTENT) 이민형 대표가 부천시로부터 공식 표창을 받았다. 부천시는 이 대표가 영화제를 중심으로 다양한 문화·콘텐츠 사업을 펼치며 도시 브랜드를 높이고 지역 예술 생태계 확장에 힘쓴 점을 높이 평가했다.
이 대표가 이끄는 와젬콘텐츠는 K-콘텐츠와 공연, 전시, 라이선스 사업 등을 결합해 새로운 문화 비즈니스 모델을 추진해 온 기업이다. 부천판타스틱영화제와 연계한 콘텐츠 기획, 행사 후원, 국내외 네트워크 구축 등을 통해 영화제가 단순한 영화 상영의 장을 넘어, 도시 브랜드를 높이는 종합 문화축제로 자리 잡는 데 기여했다는 평가를 받고 있다.
영화제 기간에는 관람객 참여형 행사, 체험 프로그램, 지역 상권과 연계한 이벤트 등을 진행하며 지역경제 활성화에도 도움을 줬다. 영화제를 찾은 관객들이 자연스럽게 부천의 거리와 상점, 문화시설을 경험할 수 있도록 동선을 설계하고, 지역 예술가와 협업 프로젝트를 운영해 온 것으로 전해진다.
이 대표는 또한 K-팝과 영화, 관광을 결합한 융복합 콘텐츠를 통해 해외 관객에게 부천과 한국 문화를 알리는 역할도 맡고 있다. 프랑스 등 해외 파트너와의 협업 프로젝트, 라이브 공연과 굿즈 판매, 도시 투어 프로그램 등을 연계해 부천국제판타스틱영화제가 국제 교류의 플랫폼으로 성장하는 데 힘을 보탰다.
부천시는 이번 표창이 ‘문화도시 부천’을 만들기 위한 민관 협력의 상징적 사례라고 설명했다. 시 관계자는 “부천국제판타스틱영화제는 시민과 함께 만드는 축제”라며 “민간 파트너들의 적극적인 참여가 영화제의 경쟁력을 높이고 있다”고 말했다. 이어 “앞으로도 지역 기업과 예술인들이 함께 참여할 수 있는 구조를 넓혀 나가겠다”고 덧붙였다.
이 대표는 수상 소감을 통해 “부천시와 영화제, 지역 예술인들이 함께 노력해 얻은 결과”라며 “앞으로도 부천을 대표하는 국제 영화제가 세계 관객과 만날 수 있도록 새로운 콘텐츠와 사업 모델을 꾸준히 발굴하겠다”고 밝혔다. 또 “부천이 아시아를 대표하는 장르 영화·문화 도시로 도약할 수 있도록 와젬콘텐츠가 가교 역할을 하겠다”고 말했다.
한편 부천국제판타스틱영화제는 판타지·호러·스릴러 등 장르영화를 중심으로 하는 국내 대표 장르 영화제로, 매년 국내외 영화인과 팬들이 찾는 부천의 대표 문화 축제로 자리매김하고 있다. 올해 영화제 역시 다양한 장르 영화 상영과 더불어 음악공연, 토크 프로그램, 팬 행사 등이 함께 열리며 도시 전체를 하나의 축제 공간으로 만들었다.
최용석 기자 duck8@donga.com
