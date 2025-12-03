박지성 무릎 위 ‘아기’ 폭풍 성장…“요랬는데 요래됐습니다”

전 축구 국가대표 선수 박지성이 훌쩍 큰 딸과 함께한 사진이 눈길을 끈다.
박지성 아내인 전 SBS 아나운서 김민지는 2일 자신의 소셜미디어(SNS)에 남편과 딸의 과거·현재 사진을 나란히 비교해 올리며 “요랬는데 요래됐습니다. 해피 10th 버스데이 우리딸”이라는 글을 남겼다.
한 장은 과거 박지성이 무릎 위에 어린 딸을 앉고 찍은 사진이고, 다른 하나는 딸이 10살이 된 지금, 같은 장소에서 같은 포즈로 찍은 사진이다.
박지성과 김민지는 2014년 결혼해 슬하에 딸과 아들을 두고 있다. 현재 영국에서 생활하고 있다.
박지성은 2002 한일월드컵 4강 신화를 이끌었고, 교토 퍼플상가, PSV 에인트호번, 맨체스터 유나이티드, 퀸즈파크 레인저스 등에서 활약했다. 은퇴 후에는 행정가와 해설위원 등으로 활동하고 있다.
김민지는 2010년 SBS 아나운서로 입사해 뉴스와 스포츠, 예능 등 다양한 프로그램을 진행했다. 퇴사 후에는 결혼과 출산, 유학 등을 거치며 방송 활동을 멈췄다. 최근에는 SNS 등을 통해 일상을 전하고 있다.
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0