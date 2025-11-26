충돌-결별-재회 투캅스… “Love you, partner” 소통-이해로 더 단단해졌다

오늘도 한바탕 시끄럽게 사건을 해결해낸 경찰 토끼 ‘주디’와 파트너 여우 ‘닉’. 그런데 사건 현장에서 뱀의 흔적을 발견하게 된다. 뱀은 주토피아 출입 금지로 지정된 위험 동물. 주토피아에 불법 입국한 이 뱀의 행방을 찾아 나선 주디에게 닉은 묻는다.
“있잖아. 우리 둘, 좋은 팀일까?”
디즈니 애니메이션 ‘주토피아’가 시즌2로 9년 만에 돌아왔다. 2016년 개봉한 전편은 국내에서만 471만여 명을 동원했고, 주디와 닉은 ‘한국인들이 사랑하는 콤비’로 꼽히기도 했다. 26일 개봉하는 ‘주토피아2’는 주디와 닉이 파트너로서 갈등을 겪고 더 단단해지는 과정을 그렸다.
이들의 모험은 주토피아에서 가장 영향력 있는 ‘링슬리 가문’의 파티에서부터 시작된다. 이곳에서 살모사 ‘게리’를 발견하고, 의기양양하게 포획하는 듯했지만 실패. 오히려 수사는 난항에 빠진다. “링슬리 가문이 자신들의 존속을 위해 뱀 가문에 누명을 뒤집어씌웠다”는 게리의 말에 단순한 사건이 아님을 직감한 주디와 닉. 그러나 경찰은 두 캐릭터가 뱀과 내통했다고 오해하고, 이들은 도망치는 신세가 된다.
영화는 다시 한번 ‘게리’를 찾으러 나서는 과정을 통해 확장된 세계관을 보여준다. 새로운 조력자인 비버 ‘니블스’, 그리고 새롭게 창조한 물과 육지를 오가는 반(半)수생 동물들의 거주지 ‘습지 마켓’을 자연스럽게 관객에게 소개한다. ‘주토피아2’는 포유류 캐릭터만 등장했던 전작과 달리 파충류와 해양 포유류 등으로 확장해 총 67종의 캐릭터를 선보인다.
둘의 호흡이 맞아 들어가는 것도 잠시. 서로를 잘 안다고 믿었던 주디와 닉은 수사 과정에서 상반된 가치관을 드러내며 충돌한다. 단서 하나도 놓칠 수 없다며 집요하게 파고드는 주디와, “이렇게까지?”라며 주디를 말리는 닉. 의견 차는 감정의 골로 이어지고, 닉이 경찰에 체포되며 둘은 헤어지게 된다.
하지만 영화는 두 캐릭터의 재회를 통해 ‘다른 존재와의 소통’이라는 핵심 메시지를 자연스럽게 녹여낸다. 방식은 달라도 끝내 상대를 이해하려는 주디와 닉을 통해 관객들은 다시 한번 파트너십의 의미를 되묻게 된다. 그리고 닉은 마침내 주디에게 자신의 마음을 꺼내 보인다. “Love you, partner(사랑해, 파트너).”
주디 목소리를 연기한 배우 지니퍼 굿윈은 닉 역을 맡은 배우 제이슨 베이트먼과 녹음 현장에서 마주친 적이 한 번도 없다고 한다. 그는 “다른 사람이 어떤 식으로 연기했는지조차 모른 상태로 녹음에 들어갔다”며 “뛰어난 케미스트리가 완성된 건 마법 같은 일이 아닐까 한다”고 했다.
당연하지만, ‘주토피아2’는 전작을 먼저 보길 추천한다. 일단 극 중 시점이 ‘주토피아’ 엔딩의 일주일 뒤다. 게다가 나무늘보 ‘플래시 슬로스모어’, 부시장 ‘벨웨더’ 등 전작에서 큰 인상을 남겼던 캐릭터들이 재등장한다. 영화의 하이라이트인 삽입곡 ‘주(Zoo)’도 전작의 대표곡 ‘트라이 에브리싱(Try Everything)’을 부른 샤키라가 다시 맡았다. ‘주’는 세계적인 팝스타 에드 시런이 작사, 작곡을 했다.
