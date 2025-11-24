5인조 걸그룹 피프티피프티, 멤버 전원 음실련 가입

5인조 걸그룹 피프티피프티 전원이 최근 한국음악실연자연합회(음실련)의 회원으로 가입했다고 24일 음실련이 밝혔다.
이날 음실련에 따르면 음실련에는 키나, 하나, 예원이 기존 회원으로 가입돼 있었다. 그런데 연합회가 지난해 미국의 저작인접권 대표 단체인 ‘사운드익스체인지(SoundExchange)’와 맺은 다자간 실연자 상호관리계약에 따라 분배된 수익을 정산 받게 되면서 문샤넬과 아테나 두 멤버까지 합류하게 됐다.
피프티피프티는 2023년 첫 싱글 ‘큐피드(Cupid)’를 발매하며 글로벌 음악 시장에서 ‘역주행의 아이콘’으로 자리 잡은 걸그룹이다. 전속계약 관련 분쟁을 겪고 5인조로 재편된 후 발표한 ‘가위바위보(Eeny Meeny Miny Moe)’도 귀여운 음색과 친근한 가사로 호평을 받았다. 특히 괴수 영화 ‘Yoroi’ 오리지널사운드트랙(OST) 앨범에 수록된 ‘Oulalalala’는 프랑스 애플뮤직, 아이튠즈 앨범 차트 1위를 차지하기도 했다.
음실련은 국내 유일의 음악실연자 저작인접권 관리단체다. 음실련 측은 “사운드익스체인지 등 해외 파트너사와 협업하며 케이팝과 국내 음악 실연자의 권리 보호를 위해 노력하고 있다”고 설명했다. 5만 번째 회원으로 레드벨벳 웬디가 가입한 데 이어, 프로미스나인까지 회원으로 이름을 올린 바 있다.
김승민 음실련 전무이사는 “미국 내 K팝 청취 증가에 따라 국내 아티스트의 저작인접권 정산 규모도 꾸준히 확대되고 있다”며“앞으로도 더 많은 실연자가 음실련을 통해 권리를 보호받고, 공연과 작품 활동에 전념할 수 있도록 지원하겠다”고 했다.
