‘귀멸의 칼날’ 올해 국내 박스오피스 1위… 日 영화 최초

일본 애니메이션 영화 ‘귀멸의 칼날: 무한성편’이 현시점에서 2025년 국내 상영작 가운데 가장 많은 관객이 본 영화가 됐다. 일본 작품이 11월 말에 국내 연간 박스오피스 1위를 차지한 건 처음이다. 애니메이션 영화가 연간 국내 1위에 오른 경우도 2004년 영화관입장권 통합전산망이 운영을 시작한 이후로 최초다.
22일 통합전산망에 따르면 ‘귀멸의 칼날’의 누적 관객 수는 563만8000여 명으로, 기존 박스오피스 1위였던 ‘좀비딸’(563만7000여 명)을 뛰어넘었다.
‘귀멸의 칼날’의 성공은 TV애니메이션에 이어 전체 시리즈의 대단원으로 향하는 새로운 에피소드를 선보인 데다, 대형 스크린에 어울리는 화려한 작화와 액션 연출로 관객들을 불러모았기 때문이란 평이 나온다. 특히 여러 다양한 굿즈 이벤트 등을 통해 관객들의 ‘N차 관람’ 비율을 높인 점도 주효했다.
다만 ‘귀멸의 칼날’이 마지막까지 올해 흥행 1위 자리를 지킬 수 있을지는 아직 단언하기 어렵다. 다음 달 7일 강력한 도전자인 영화 ‘아바타: 불과 재’가 개봉하기 때문이다. 역대 세계 흥행 기록 1위와 3위에 올라 있는 아바타 시리즈는 국내에서도 1편이 1362만 명, 2편이 1080만 명의 관객을 동원했다.
반면 ‘좀비딸’까지 밀리면서 연말에 ‘귀멸의 칼날’을 뒤집을 한국 영화는 사실상 없어졌다. 저예산 독립 영화를 제외하면, 장편상업영화라 부를 만한 작품도 내달 3일 개봉하는 배우 하정우의 연출작 ‘윗집 사람들’과 허성태 주연의 코미디 영화 ‘정보원’, 홍경 주연의 ‘콘크리트 마켓’ 정도다. 게다가 할리우드 기대작들이 줄줄이 개봉하면 상영관을 제대로 잡는 것조차 어려울 수 있다.
이럴 경우 2025년 국내 박스오피스 ‘흥행 TOP5’에서 살아남을 한국 영화도 ‘좀비딸’ 하나뿐일 가능성이 높아졌다. 현재 ‘야당’(337만 명)이 5위지만, 아바타는 물론 당장 26일 개봉하는 디즈니 애니메이션 ‘주토피아2’에도 밀릴 공산이 크다.
영화계 관계자는 “한국 영화는 ‘위기론’에도 불구하고 지난 3년간 국내 ‘흥행 TOP5’에서 절반 이상을 차지해 왔다”며 “올해는 개봉 작품 수가 크게 줄어든 한국 영화가 상업적인 경쟁력마저 심각하게 흔들린 해로 남을 것”이라고 말했다.
