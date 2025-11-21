‘저항의 상징’ 파티마 보쉬, 2025 미스 유니버스 우승의 숨은 이야기

2025년 미스 유니버스 대회에서 멕시코 대표 파티마 보쉬 페르난데스(Fátima Bosch Fernández·25)가 우승을 차지했다. 유난히 스캔들이 많았던 이번 대회에서 보쉬는 공개적 모욕과 왕따 논란을 견뎌낸 끝에 ‘저항의 상징’으로 자리매김하며 왕관을 거머쥐었다.
21일(현지 시각) 태국 방콕에서 열린 제74회 미스 유니버스 결선에서 왕관은 미스 멕시코 보쉬에게 돌아갔다. 멕시코는 이번 수상으로 네 번째 미스 유니버스 타이틀을 얻게 됐다.
조직위원회는 “우아함과 강인함, 빛나는 정신으로 전 세계 관객을 사로잡았다”고 평가했다. 준우승은 태국의 프라비나르 싱(29), 3위는 베네수엘라의 스테파니 아드리아나 아바사리 나세르(25)가 차지했다.
보쉬는 멕시코 남부 테아파 출신으로, 밀라노에서 패션을 공부한 디자이너 지망생이다. 어릴 적 ADHD와 난독증으로 따돌림을 경험했지만 이를 “창의성과 회복탄력성을 키워준 원동력”으로 돌아보며 자원봉사와 기부 활동으로 연결해 왔다. 그는 2018년 멕시코 미인대회 우승을 통해 미스 유니버스 무대에 진출한 경력을 쌓았다.
● “나는 목소리가 있다”… 보쉬를 ‘저항의 상징’으로 만든 사건은
보쉬가 세계적 주목을 받은 계기는 예비 행사에서 벌어진 ‘공개 모욕 사태’였다. 이달 초 방콕에서 열린 행사에서 미스 유니버스 태국 담당 이사이자 대회 주최자인 나와트 이차라그리실은 보쉬가 “현지 홍보용 게시물을 올리지 않았다”며 수십 명의 참가자들 앞에서 그를 거칠게 질책했다. 보쉬가 이에 항의하자 그는 보안요원을 불러 “보쉬를 지지하는 참가자를 모두 실격시키겠다”고 위협한 것으로 알려졌다.
보쉬는 “나는 목소리가 있다. 당신은 나를 여성으로서 존중하지 않는다”고 맞섰고, 결국 스스로 퇴장을 선택했다. 당시 여러 국가 대표들이 연대의 뜻으로 함께 행사장을 떠나는 모습이 SNS로 확산되며 국제적인 관심을 모았다. 멕시코의 첫 여성 대통령 클라우디아 셰인바움은 보쉬를 향해 “말해야 할 때 말한 모범”이라며 공개적으로 지지 의사를 밝혔다.
이어 미스 유니버스 조직위원회 회장 라울 로차 칸투는 “나와트의 행동은 공개적 공격이자 심각한 학대”라고 비판했다. 나와트는 뒤늦게 “상처가 있었다면 미안하다”고 사과했지만 “이제 다 지난 일이다. 이제 여러분은 행복하냐”고 반문하는 등 논란은 가라앉지 않았다. 결선 직후 보쉬가 우승하자 그는 SNS에 “입 밖에 낼 수 없는 말이 수십억 마디”라며 또다시 의미심장한 글을 남겼다.
● 잇따른 잡음… 심사위원 사임까지 이어진 ‘운영 부실’ 논란
논란은 여기서 끝나지 않았다. 퇴장 사태 일주일 뒤 심사위원 두 명이 사임하며 ‘조작(rigging)’ 의혹까지 불거졌다. 조직위는 “외부 그룹에 심사 권한을 준 적이 없다”고 부인했지만 온라인에서는 “퇴장 사태를 수습하기 위해 보쉬에게 왕관을 씌운 것 아니냐”는 의심이 이어지기도 했다. 결선 전 예비 심사에서는 자메이카 대표가 넘어져 들것에 실려 나가는 사고까지 겹치며 ‘운영 부실’ 비판도 나왔다. ● TV에서 틱톡으로… 미인대회 존재감을 시험하는 시대
1952년 출범해 올해로 74회를 맞은 미스 유니버스는 최근 틱톡, 인스타그램 등 SNS 기반 팬덤 규모가 대회의 영향력을 좌우하는 구조로 바뀌었다. TV 중계 시청률 하락이 지속되면서, 수백만 팔로어를 보유한 역대 우승자·준우승자의 인플루언서 활동이 대회를 견인하는 흐름이 강화되고 있다.
외모 중심 평가라는 비판도 여전하지만, 일부 보수 국가 참가자에게 전신 수영복을 허용하는 등 규정 완화와 포용성 강화는 지속되고 있다. 폴라 슈가트 전 미스 유니버스 위원장은 “대회는 경쟁에 나선 여성들이 스스로 강하고 주체적인 존재가 될 수 있어야 의미가 있다”고 말했다.
한편 한국 대표로 출전한 미스 유니버스 코리아 2025 우승자 이수연은 최종 상위 30위 내에 들지 못했다.
