日서 항일운동 체포된 한국인 261명 확인

보훈부, 도쿄 경찰서 문서에서 분류
학생운동-반제국주의 운동 등 참여
“독립유공자 발굴-포상에 활용 기대”
일제강점기 학생 운동과 반제국주의 운동 등에 참여하다 일본 경찰에 검거된 재일 한국인 명단을 담은 자료가 공개됐다.
국가보훈부는 제86주년 순국선열의 날인 17일을 맞아 1932∼1945년 학생운동 등에 참여하다 ‘치안유지법’ 위반으로 일본 경찰에 검거된 재일 한국인 명단이 담긴 ‘검거색인부(檢擧索引簿)’와 ‘검거인명부(檢擧人名簿)’를 이날 공개했다.
검거색인부와 검거인명부는 일본 국립공문서관 자료로 일본 경시청 특별고등과에서 편철해 관리하던 것이다. 당시 일본 경시청 관할지인 도쿄 산하 경찰서에서 검거한 한국인과 일본인 인명을 정리한 것으로 601쪽 분량이다. 일본은 1911년 경시청에 특별고등과를 설치한 것을 시작으로 1928년 일본 내 모든 부와 현에 특별고등과를 설치해 자유주의, 민주주의, 사회주의 등에 기반한 운동에 대한 탄압을 강화했다.
‘검거색인부’는 269쪽 분량으로 1933∼1937년 검거된 한국인 134명의 인명과 검거일, 석방일, 구류일 등이 명시돼 있다. ‘검거인명부’는 332쪽으로 1932∼1933년과 1940∼1945년 검거된 한국인 191명의 인명과 본적, 직업, 학력, 검거일, 석방일, 구류일 등이 기록돼 있다.
보훈부는 두 자료를 분석해 전체 6000명 이상 검거자 중 항일운동에 참여해 검거된 한국인 261명의 인명 정보를 확인했다. 동일인이 여러 번 검거된 경우나 두 자료에 중복 기록된 경우를 제외한 것이다. 두 자료엔 인명과 검거일 외에 활동 이력도 기록돼 있어 일본 경찰의 탄압 실태도 파악할 수 있다.
수형 제도 연구 권위자인 한국학중앙연구원 장신 교수는 “이 문서는 당시 체포와 석방 등 경찰서 유치 기간을 알 수 있어 독립유공자 발굴 및 포상 등에 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.
