‘25년 인사전문가’ 김은애 작가가 전하는 “보고와 소통의 성공공식”[책의향기 온라인]

김은애 작가가 전하는 직장인 성장과 자존감 지키기 전략
“AI시대, 인간의 설득력을 키워라”
감정조율과 신뢰구축이 성과로 이어지는 이유 분석
탁월한 ‘보고의 기술’로 나를 증명하는 방법 소개
‘탁월함을 만드는 일의 언어’는 김은애 작가가 25년 넘게 HR(인사) 전문가로 일한 경험을 바탕으로, 직장인이 일터에서 자존감을 지키며 탁월한 성과를 내기 위해 반드시 알아야 할 보고와 소통의 언어를 집중적으로 다룬 책이다.
저자가 조직 내 다양한 직급을 맡으며 얻은 결론은, 단순히 일을 잘하는 사람이 아닌 보고를 제대로 하는 사람이 실제로 승진과 급여, 기회의 측면에서 압도적 우위를 차지한다는 점을 독자들에게 알려준다.
이 책은 보고를 단순한 정보 전달이 아니라, 조직 내 의사결정에 중요한 영향을 미치는 “해석”과 “설득”의 행위로 정의한다. AI가 실시간으로 보고서를 요약해주는 시대에 오히려 인간의 보고력, 즉 데이터를 맥락에 맞게 해석하고 전략을 제안하는 능력이 더욱 중요해졌다고 강조한다. 단순 복사와 전달은 이제는 인정받지 못하며, 조직의 미래 방향성까지 제시할 수 있는 보고야말로 진짜 ‘일의 언어’라고 분석한다.
책은 크게 네 파트로 구성돼 있다. 1부에서는 일의 본질과 보고의 변화, AI 시대에 맞는 보고자의 역할을 다룬다. 2부에서는 실제로 글을 통해 보고하는 법, 생각을 디자인하듯 보고서를 설계하는 노하우, 데이터 추적과 압축보관 방법 등 ‘보고의 글쓰기’ 기술을 다양한 사례와 함께 설명한다. 3부에서는 말로 하는 보고, 즉 구두보고의 요령, 사고의 패러다임 변화, 피드백과 리더와의 상호작용, 조직 내 심리적 영향력을 높이는 설득법까지 실전적 소통법을 실감 나게 제시한다. 마지막 4부에서는 1~3부를 종합한 독자만의 노하우를 아낌없이 공개한다. 보고의 어려움을 느끼는 이들이 바로 적용할 수 있는 구체적인 방법론도 소개된다.
책 전체에 걸쳐 데이터를 넘어서 리더의 마음까지 움직이는 심리 전략 등이 상세하게 담겨 있다. 단순히 템플릿이나 요령을 나열하는 것이 아니라, 저자 본인이 조직 개편, 위기대응, 대형 프로젝트 등 다양한 현장을 경험하며 터득한 통찰력을 구체적으로 전달한다.
특히, 보고의 핵심은 감정 조율에 있다고 강조한다. 신뢰, 자신감, 긴박감 등 상황에 따라 다른 심리 설계를 통해 상사와 동료의 판단을 이끄는 커뮤니케이션 능력이 강조된다. 이러한 능력은 직장 내 소통 문제와 보고 스트레스를 줄이고, 개인의 성장뿐 아니라 팀의 성과에도 결정적 기여를 할 수 있음을 여러 예시를 통해 보여준다.
결론적으로 ‘탁월함을 만드는 일의 언어’는 시대의 변화 속에서 조직에서 살아남고 꾸준히 성장하고자 하는 모든 직장인에게 체계적이고 현실적인 소통의 원칙과 일의 본질을 다시 묻게 하는 책이다. 보고와 의사소통이 단순 기술을 넘어 자기 성장의 핵심임을 통찰하게 해주는 저자의 안내는, 실제 현장에서 곧바로 실천할 수 있는 ‘실전형 자기계발 지침서’로 자리매김할 만하다.
김은애 작가는 WPP 미디어 북동아시아 지역 인사 총괄 부사장으로, 탁월한 리더십으로 업계에 긍정적인 영향을 미치고 있는 인사전문가다. 루이비통코리아, 구찌코리아 등 럭셔리 업계와 푸마코리아 초대 인사매니저, PR·홍보사 에델만코리아 등 25년간 다양한 조직을 경험했으며, 최근에는 자신의 경험을 바탕으로 한 책을 지속 출판하며 독자들과 소통하고 있다.
