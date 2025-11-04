다니엘 린데만 “음악은 편집 없이, 솔직한 나를 보여줄 수 있는 창구”

사실 린데만 씨는 방송에서 독일인하면 떠오르는 특유의 차분한 분위기 탓에 ‘노잼 다니엘’ 캐릭터를 얻었다. 하지만 음악 앞에선 누구보다 열정적이고 뜨겁다. 그의 할아버지는 오르가니스트였으며, 가족 대부분이 악기를 다루며 음악을 즐기는 집안에서 자랐다고 한다.
요즘 린데만 씨는 클래식뿐 아니라 재즈로도 활동 영역을 넓히고 있다. 지난해 말부터 피아노·베이스·드럼·기타·색소폰으로 구성된 퀸텟(Quintet·5중주)을 결성해 앨범도 발표했다. 그는 “재즈의 매력은 같은 곡을 연주해도 매번 다르게 흐른다는 점”이라며 “무대에서 나누는 즉흥 연주는 인간이 할 수 있는 가장 바람직한 소통”이라고 했다.
린데만 씨는 최근 국악과 한국 전통 악기에도 매료됐다. 광복 80주년인 올해 8월엔 해금 연주자 천지윤과 함께 자작곡 ‘아리랑’을 발표하기도 했다. 린데만 씨는 “방송에선 한국을 말로 설명했지만, 이번엔 음악으로 표현했다”며 “지역마다 다른 아리랑의 멜로디를 배우게 됐고, 한국이 제게 어떤 의미인지 다시 느꼈다”고 했다.
“아쟁이나 해금은 물론, 요즘은 입으로 부는 오르간을 닮은 ‘생황’ 소리에 빠져 있어요. 국악은 박자를 통해 사람을 춤추게 만드는 매력적인 음악이에요.” ● “한국에 얻은 만큼 돌려주고파”
태권도를 통해 한국을 처음 알게 된 린데만 씨는 대학에서 동양학을 전공했다. 2008년 교환학생으로 한국에 온 뒤 17년째 한국에 머물고 있다. 2023년엔 한국인 여성과 결혼했다.
“처음 동양학을 전공한다고 했을 땐 주변에서 생소하다고 반대했어요. 그런데 요즘은 독일 친구들의 자녀들이 ‘케이팝 데몬 헌터스 봤어?’라고 물을 정도로 인식이 달라졌죠.”
실은 여러 방송을 통해 얼굴이 알려졌을 때 ‘방송하는 독일인’이란 이미지에 대한 고민도 적지 않았다고 한다. 그러나 음악 활동을 병행하면서 자연스럽게 균형을 찾았다. 이날 개인 유튜브 채널의 첫 촬영도 마쳤다. 린데만 씨는 “예전엔 ‘나는 어떤 사람일까’ 자주 고민했다. 그런데 요즘은 N잡러들이 많아 하나의 직업으로 정체성을 규정하지 않아도 된다는 게 오히려 편하다”고 말했다.
“개인 유튜브엔 시사와 문화, 그리고 덜 알려진 독일의 흥미로운 이야기를 담을 예정입니다. 한국에 사는 독일인으로서 지금의 위치에 만족 그 이상으로 감사하고 있어요. 이미 한국에서 얻은 게 너무 많거든요. 앞으로도 방송과 음악을 균형 있게 이어가고 싶습니다.”
댓글 0