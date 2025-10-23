“각질·모공·피지…‘아이뽀’ 홈케어로 환절기 피부건강 지키세요”

피부에 곤혹스러운 계절이 왔다. 서늘하고 건조한 날씨가 이어지는 가을에는 세심하게 피부를 살펴야 한다. 자칫 관리에 소홀하면 피부 장벽이 약해지고 유·수분 밸런스가 무너져 건조함, 탄력 저하, 모공·피지 등이 생길 수 있다. 온도와 습도의 급격한 변화로 피부 문제가 동시다발로 나타나는 것이다.
스타럭스(대포 안종훈)는 가을철 피부 컨디션에 최적인 맞춤형 스페셜 케어를 제안한다. 홈 스파 스킨케어 브랜드 ‘아이뽀(AIPPO)’는 가을철 복합 피부 고민을 겨냥한 ‘광채·탄력 케어’ 중심 브랜드다.
브랜드 베스트셀러 ‘앰플 마스크’는 신개념 슬리핑 앰플이다. 자기 전 앰플을 얼굴에 골고루 펴 바르면 다음 날 달라진 피부를 경험할 수 있다. 워시오프팩이나 시트팩처럼 씻어내고 떼어낼 필요가 없어 바쁜 현대인에게 적합하다. 간편함과 뛰어난 효능으로 꾸준히 인기를 얻고 있다.
‘엑스퍼트 콜라겐 앰플 마스크’는 푸석해진 피부 탄력과 윤기를 되살리는 데 도움을 준다. 프리미엄 콜라겐 7종과 AHA+BHA+PHA를 함유해 묵은 각질을 제거한다. 라벤더가 함유된 연보랏빛 포뮬러는 바르는 순간부터 숙면까지 편안함을 더한다. 인체 적용 시험을 통해 1회 사용만으로 피부 광채(윤기) 107.73%, 피부 탄력 16.81% 증가, 피부 각질 62.17% 개선을 확인했다.
‘엑스퍼트 모공 앰플 마스크’는 모공과 피지를 집중 관리하는 제품이다. 하이엔드 레티놀과 고함량 AHA+BHA+PHA가 함유된 제품으로 매끈하고 정돈된 피부 결을 선사한다. 인체 적용 시험 결과 사용 직후 모공 수 32.64%, 모공 면적 34.28%, 피지 분비량 83.06%가 감소했다. 피부 저자극 테스트를 완료해 민감성 피부도 부담 없이 사용할 수 있다.
최근 아이뽀는 4주 집중 관리 프로그램인 ‘앰플 마스크 스페셜 듀오 키트’를 출시했다. 엑스퍼트 콜라겐 앰플 마스크 5ml와 엑스퍼트 모공 앰플 마스크 5ml가 2개씩 담겼다. 중요한 일정을 앞두고 있거나 여행지에서 사용하기에 최적화된 상품이라는 평가를 받고 있다. 아이뽀 앰플 마스크 2종은이달 31일까지 올리브영 온라인몰에서 30% 할인된 가격으로 판매되며, 단독 2만 원대 최저가로 만나볼 수 있다.
아이뽀 관계자는 “4주 프로그램 키트는 베스트셀러 앰플 마스크 2종을 동시에 경험할 수 있는 제품”이라며 “신규 고객에게는 체험의 기회를, 기존 고객에게는 언제 어디서나 간편한 스페셜 케어를 제공할 수 있도록 구성했다”고 밝혔다.
