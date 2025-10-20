“방귀도 OK” 이효리 요가원 후기 폭발…현실 답변에 웃음

가수 이효리가 운영하는 요가원이 현실적이고 유쾌한 답변으로 화제를 모으고 있다.
‘초보도 괜찮나요’, ‘임산부도 가능한가요’ 같은 수강 문의부터 ‘요가 중 방귀 뀌면 어떡하냐’는 질문까지, 솔직한 운영 방식이 누리꾼들의 공감을 얻고 있다.
● 이효리 요가원 수강 후기 화제, 어땠길래?
20일 이효리의 요가원에는 “방구 좋아요. 괜찮습니다. 쉬세요. 시원하게~ (마음이 놓였다)”라는 내용의 글이 공유됐다.
해당 게시글은 이효리의 요가원을 방문한 한 수강생이 남긴 후기다. 현실적인 경험담에 누리꾼들은 공감과 웃음으로 호응을 보였다.
● “뻣뻣해도 됩니다”…초보·임산부도 참여 가능
앞서 이효리의 요가원은 지난달 24일 “자주 하사는 질문에 대해 간단히 이야기해 드릴게요”라며 수강생들의 질문에 직접 답했다.
요가원은 “뻣뻣해도 되나요? 날씬하지 않은데 되나요?”라는 질문에 “됩니다. 대환영”이라고 답했다. 또 “초보도 집중 하타 들어도 되나요?”, “수업 시간에 늦었는데 들어가도 되나요?”, “임산부인데 괜찮나요?”라는 질문에도 “언제든 환영”이라고 답하며 초보부터 임산부까지 누구나 참여할 수 있다고 안내했다.
● 요가하다 방귀? 이효리의 ‘쿨한 답변’
특히 한 누리꾼이 “요가하다가 방귀 뀐 적 있어서 그 뒤로 단체 요가 시도 못하고 있다”고 토로하자 요가원은 “방귀 됩니다”라고 답해 웃음을 자아냈다.
누리꾼들은 “이효리의 매력은 진심과 솔직함”, “이런 요가원이 진짜 힐링이다” 등 긍정적인 반응을 보였다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0