베트남 휴양지로 떠오르는 깜란… JW메리어트, ‘깜란 베이리조트&스파’ 개관

22헥타르 규모의 자연 속 고급 리조트…문화·웰빙·미식 어우러져
JW 메리어트(JW Marriott)는 30일 베트남 중부 해안 도시에 ‘JW 메리어트 깜란 베이 리조트 & 스파(JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa)’를 개장했다고 밝혔다. 이번 개장으로 JW 메리어트는 베트남 럭셔리 호텔 시장에서 입지를 강화하며, 깜란에 첫 리조트를 선보이게 됐다.
아시아적 디자인과 지역 전통 담아 203개 객실 및 빌라 운영
스파·레스토랑·도예 체험 등 차별화된 투숙 경험 제공
남기덕 메리어트 인터내셔널 한국·베트남·필리핀 지역 대표는 “깜란 베이 리조트는 사랑하는 이들과 함께 휴식하며 재충전할 수 있는 평온한 오아시스로 설계됐다. 문화와 자연을 동시에 경험하려는 여행객에게 이상적인 휴양지가 될 것”이라고 밝혔다.
리조트는 목·화·토·금·수의 오행(五行) 콘셉트를 현대적으로 재구성해 아시아적 디자인을 구현했으며, 세계적 디자인 스튜디오 AND, Super Potato, PIA가 설계에 참여했다. 22헥타르 부지에는 1000여 종의 토착 식물이 어우러져 있으며, 구불구불한 산책로와 10km 길이의 바이다이 해변과 직접 연결돼 자연 속 휴식을 강조했다.
객실은 총 203개로 구성되며, 1~4베드룸 전용 빌라 27채 중 10채는 해변에 인접해 있다. 일부 객실은 전통 민족 직물을 활용해 문화적 깊이를 더했으며, 모든 빌라에는 인피니티 풀과 테라스가 갖춰져 있다.
미식 공간으로는 ▲지역 장인 정신을 담은 ‘Clay Craft(클레이 크라프트)’ ▲숯불 해산물 요리를 선보이는 ‘Seafood Grill(씨푸드 그릴)’ ▲지중해식 요리를 즐길 수 있는 ‘Bayside Bistro(베이사이드 비스트로)’ 등이 마련됐다. 로비 라운지, 베이킹 컴퍼니, 풀 바 등도 운영돼 다양한 다이닝 옵션을 제공한다.
리조트 내 ‘The Pottery Club(더 포터리 클럽)’은 현지 장인과 함께 전통 도예 문화를 체험할 수 있는 프로그램을 운영한다. 아이들을 위한 프로그램, 대형 수영장·유수풀 시설도 갖춰 가족 단위 여행객에게 적합하다.
데이비드 이퍼시엘 총지배인은 “깜란 베이에 럭셔리 호스피털리티의 새로운 이정표를 세우게 된 것을 기쁘게 생각한다. 자연과 전통, 세계적 수준의 시설이 조화를 이루는 이 리조트가 베트남의 새로운 상징적 휴양지가 될 것”이라고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
