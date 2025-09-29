슈퍼주니어 신동 “이혼했다”…15년 전 공개 프러포즈 ‘재조명’

그룹 슈퍼주니어 멤버 신동이 유튜브 콘텐츠에서 “이혼했다”고 농담을 던져 웃음을 자아냈다. 실제로는 결혼한 적이 없는 미혼이다.
■ 신동은 왜 ‘이혼’ 농담을 했을까
신동은 27일 공개된 유튜브 채널 ‘근본채널’의 예고편 영상에 등장했다. 콘텐츠는 제작진이 신동에게 ‘포차 운영’을 제안하면서 성사된 것으로, 티저 영상에는 넷플릭스 시리즈 ‘솔로지옥4’ 출연자 이시안과 대화하는 장면이 담겼다.
이시안이 “선배님, 결혼하지 않으셨어요?”라고 묻자 신동은 “그렇죠. 이혼했어요 지금”이라고 답해 웃음을 유발했다. 화면에는 ‘(구라임)’이라는 자막이 함께 달렸다.
■ 과거 공개 프러포즈와 결혼 해프닝
신동이 이 같은 농담을 한 이유는 과거 공개 프러포즈로 화제를 모았던 경험과 무관치 않다. 2010년 SBS 예능 **‘강심장’**에 출연했을 당시 교제 중이던 여자친구에게 영상 편지를 보내 “나와 결혼해달라”고 고백한 바 있다.
하지만 두 사람의 결혼은 성사되지 않았고, 신동은 2013년 결별한 것으로 알려졌다.
■ 현재 신동의 연애사는?
신동은 여전히 미혼이다. 지난 4월 SBS 예능 **‘신발 벗고 돌싱포맨’**에 출연해 “3년 반 만난 여자친구와 지난해 4월 결별했다”고 직접 밝혔다.
