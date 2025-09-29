‘이혼 후 임신’ 이시영 둘째는 공주님…성별 깜짝 공개

[N샷]
배우 이시영의 둘째 아이가 딸이라는 사실이 지인과의 SNS 댓글을 통해 공개됐다. 팬들은 예상치 못한 방식으로 전해진 소식에 큰 관심을 보였다.
■ 어떻게 둘째 성별이 알려졌나
이시영은 최근 인스타그램에 부암동에서 지인들과 만난 사진을 올렸다. 이에 의사이자 유튜버인 ‘꽈추형’이 “그런데 배는 언제 나오냐”고 댓글을 남기자, 이시영은 “오빠 이미 만삭이에요”라고 답했다.
꽈추형은 이어 “넌 워낙 건강하니 공주님도 엄청 건강할 듯”이라며 응원의 말을 남겼고, 이를 본 누리꾼들은 자연스럽게 이시영의 둘째 성별이 딸임을 알게 됐다.
■ 이혼 발표 후 전한 임신 소식
이시영은 지난 7월 SNS를 통해 둘째 임신 소식을 직접 알렸다. 이는 올해 3월 이혼을 발표한 지 넉 달 만의 소식으로 큰 화제를 모았다.
그는 결혼 생활 중 시험관 시술로 둘째를 준비했으나 배아를 이식하지 않은 채 시간이 흘렀다고 밝혔다. 이어 “이혼과 법적 관계가 정리될 즈음, 배아 냉동 보관 5년 만료 시기가 다가오면서 이식을 받기로 결정했다”고 설명했다. 다만 전 남편은 이식에 동의하지 않았다고 덧붙였다.
■ 전 남편의 반응은?
요식업자인 전 남편은 이혼 이후 둘째가 생긴 사실에 당혹감을 보였지만, 주변에는 “출산과 양육에 책임을 다하겠다”는 뜻을 전한 것으로 알려졌다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0