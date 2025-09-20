걸그룹 라방 중 여성 비명소리가…‘학대 의혹’에 멤버-소속사 적극 해명

그룹 리센느가 때아닌 소속사의 학대 의혹에 휩싸이자 멤버와 소속사가 적극 해명에 나섰다.
해당 의혹은 14일 리센느 멤버 메이가 라이브 방송을 진행하는 과정에서 불거졌다. 방송 중 인근에 있는 것으로 느껴지는 여성의 비명 소리가 송출됐고, 뒤이어 남성의 고성이 수초간 이어졌다. 메이는 걱정하는 팬들 반응에 “뭐지? 리센느가 있는데, 서로 놀고 있나 봐요”라고만 말했다.
이후 별다른 멘트 없이 카메라만 응시하는 메이의 모습을 본 팬들은 “도움을 요청하는 것 같다” “놀란 기색 없이 카메라만 보는 게 SOS 같다” “남성의 고함 소리가 보통 일이 아닌 것 같이 느껴진다” 등의 추측을 이어갔다.
논란이 확산하자 메이는 16일 팬들에게 “많은 이야기가 와전되고 있다”며 “저희는 회사와 평등한 관계”라고 강조했다. 이어 “해당 소리는 건물 밖 골목에서 들려온 생활 소음이었다”며 “평소 외부 소리가 잘 들리는 구조라서 처음에는 멤버들인 줄 알았다. 더 이상 오해가 생기지 않길 바란다”고 했다.
소속사 더뮤즈엔터테인먼트 측도 강경 대응을 시사했다. 소속사는 관계자는 “리센느의 라이브 방송 및 예능 활동과 관련해 근거 없는 루머와 악의적 비방이 발생하고 있다“며 ”허위 사실 유포에 대해서는 선처 없는 법적 대응을 진행할 것“이라고 밝혔다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
