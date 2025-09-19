넷플릭스 ‘케데헌’실사 영화 유출? AI가 만든 가짜였다

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 실사 영화 촬영 현장처럼 보이는 영상이 온라인에서 확산됐다. 조회수 260만 회를 돌파하며 화제를 모았지만, 실제 촬영물이 아닌 AI가 만든 가상 콘텐츠로 드러나 충격을 줬다. ■ 260만 조회수 달성한 ‘케데헌’ 실사 촬영 영상?…알고보니
최근 SNS에는 ‘케이팝 데몬 헌터스 실사 영화 촬영 현장 유출’이라는 제목의 35초 분량 영상이 올라왔다. 주인공 ‘헌트릭스’와 그룹 ‘사자보이즈’를 닮은 배우들이 등장해 CG 작업용 초록색 배경 앞에서 촬영하는 모습이 담겼다. 스태프들이 옷매무새를 다듬거나 앵글을 논의하는 장면까지 더해져 실제 비하인드 영상처럼 연출됐다. 19일 기준 조회수는 260만 회를 넘었다. ■ AI 제작 사실, 어떻게 밝혀졌나
그러나 해당 영상은 실제 촬영물이 아니라 인공지능(AI)으로 만든 가상 콘텐츠였다. 제작자는 유튜브 채널 ‘판타소너(Fantasoner)’로, 채널 소개란에 “모든 콘텐츠는 인공지능으로 제작된다”는 문구가 적혀 있었다.
누리꾼들은 “AI 발전 속도가 무서울 정도”, “실제 촬영 현장이라고 해도 믿을 뻔했다” 등 놀랍다는 반응을 보였다.
■ 누적 3억 회 돌파…실사 영화 제작 소식은 아직 없어
‘케이팝 데몬 헌터스’는 K-POP을 배경으로 아이돌이 악마와 싸우는 이야기를 그린 애니메이션이다. 지난 6월 공개 이후 누적 시청수 3억 회를 돌파하며 글로벌 흥행을 이어가고 있다. 다만 공식 실사 영화 제작 소식은 아직 없는 상태다.
