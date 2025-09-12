허클베리 핀이 아닌 노예 짐의 모험?…고전 뒤집어 보기

이 소설을 읽기 위해선 먼저 마크 트웨인의 소설 ‘허클베리 핀의 모험’을 알아야 한다. 1851년 미국을 배경으로 한 트웨인의 작품은 주인공 허클베리 핀이 술주정뱅이 아버지로부터 도망치면서 시작한다. 그리고 도망친 잭슨섬에서 또 다른 도망자인 흑인 노예 ‘짐’을 만나 남쪽으로 모험을 떠나는 이야기다. 그런데 여기서 잠깐. ‘짐’은 과연 어떤 마음으로 이 모험을 떠났을까?
1884년 발간된 ‘허클베리 핀의 모험’을 허클베리가 아닌 짐의 시점으로 다시 쓴 작품이다. 흑인 노예의 삶과 고뇌를 풍부하게 다루면서 당시 사회가 외면한 목소리를 생생히 되살렸다.
지난해 발표 이후 전미도서상, 퓰리처상 등 문학상 5개를 잇달아 수상하며 주목받았다. 스티븐 스필버그 감독이 제작을 총괄하는 영화로도 만들어질 예정이다.
소설의 주인공은 ‘제임스’. 바로 짐의 본명이다. 제임스에게는 아내와 어린 딸이 있고, 이들은 전부 왓슨 부인의 노예다. 제임스는 글을 읽고 쓸 줄 알았다. 하지만 겉으론 백인이 강요한 흑인 방언을 흉내내곤 했다. 백인들이 똑똑한 흑인을 싫어하기 때문. 그렇게 허드렛일을 하며 지내던 어느 날, 제임스는 자신이 다른 지역으로 팔려갈 거란 사실을 알게 되고 미시시피강의 잭슨섬으로 도망친다.
책은 곳곳에서 ‘허클베리…’에서는 드러나지 않던 제임스의 생각을 세밀하게 보여준다. 잭슨섬에서 두 사람이 만나는 장면도 그렇다. ‘허클베리…’는 이렇게 묘사한다.
“가까이 갔더니 한 사나이가 땅에 누워 있었다. 나는 초조해서 죽을 뻔했다. …잠시 후 그 사나이는 하품을 하고 기지개를 켜더니 담요를 젖혀버렸다. 그런데 그건 미스 왓슨의 노예 짐이었다. 정말, 이건 어찌나 반가운지 나는 말했다. ‘야! 짐!’”
하지만 이 소설이 보여주는 제임스의 심경은 극명하게 다르다. 낯선 곳에서 아는 이를 만나 기쁜 허클베리와 달리, 그는 걱정이 앞선다. 허클베리는 도망치기 전 집 안에 돼지 피를 뿌려 자신이 살해당한 것처럼 꾸몄는데, 그 죄를 자신이 뒤집어쓸까 봐 아득해졌다.
“나는 머릿속으로 상황을 정리했다. 헉은 살해당한 것으로 보일 테고 나는 막 도망쳤다. 그렇다면 그 극악무도한 범죄를 저지른 범인으로 그들은 누구를 의심할까? … 나는 헉의 눈을 바라보았다. ‘헉은 돌아가야 해여.’”
소설 후반부는 제임스가 흑인 동료들과 함께 북쪽으로 도망치는 것을 서술하는 데 집중한다. 마지막 부분은 특히 인상 깊다. ‘허클베리…’ 속 짐은 합법적 자유를 얻고도 끝내 ‘짐’으로 남지만, 이 소설에선 다르다. “이 중에 깜둥이 짐이라는 이름을 가진 사람이 있나?”라고 묻는 거리의 보안관들 앞에서, 그는 스스로를 노예 짐이 아닌 ‘제임스’라고 선언한다.
“넌 누구지?” “저는 제임스예요.” “제임스 뭐?” “그냥 제임스요.”
140년 만에 재해석된 제임스의 이야기에서 자유의 무게와 한 인간이 지닌 감정의 힘을 느낄 수 있다
댓글 0