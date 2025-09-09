동아일보

'케데헌 마스코트' 까치와 호랑이, 조선시대 그림으로 본다

  입력 2025년 9월 9일 14시 37분

리움미술관 '까치호랑이 호작' 전시

호작도 虎鵲圖, 작자미상, 조선, 1592년, 비단·수묵, 160.5 × 95.8 cm, 리움미술관 소장. 사진 제공.
넷플릭스 시리즈 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)에 등장해 세계적인 주목을 받은 까치·호랑이의 그림을 소개하는 전시가 서울 용산구 리움미술관에서 2일 개막했다. 이 가운데 1592년 제작된 ‘호작도’는 일반에 처음으로 공개되는 작품이다.

리움미술관은 M1 2층에서 열리는 상설기획전 ‘까치호랑이 호작(虎鵲)’에서 호랑이와 까치를 주제로 한 전통 회화와 민화 7점을 선보인다.

1592년 호작도는 그림 오른쪽 윗부분에 ‘임진년에 그렸다’는 기록에 남아 있어 지금까지 알려진 까치·호랑이 그림 중 가장 오래된 것으로 평가 받는다. 민화가 아닌 정통 회화 형식으로 그려져, 중국 원나라에서 시작한 호작도 형식이 한국적으로 변하는 과정을 볼 수 있다.
넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 호랑이 캐릭터 ‘더피’와 까치 ‘서씨’. 넷플릭스 제공.
호작도는 19세기 들어 민화로 그려지며 크게 유행했다. 이번 전시에는 단순하고 해학적인 화풍을 지녀 ‘피카소 호랑이’란 별명이 붙은 19세기 호작도도 전시된다. 이 그림의 호랑이는 1988년 서울올림픽 마스코트 ‘호돌이’의 모티프가 됐으며, 까치·호랑이 민화의 대표작으로 평가받는다.

이밖에도 1874년 신재현이 그린 ‘호작도’, 호피무늬 장막을 그린 ‘호피장막도’, 단원 김홍도가 그린 ‘송하맹호도’ 등도 만날 수 있다. 조지윤 리움미술관 소장품연구실장은 “430년 전 호랑이가 오늘날 K컬처의 아이콘으로 이어지는 과정을 보여주는 전시”라고 설명했다. 11월 30일까지.

김민 기자 kimmin@donga.com
