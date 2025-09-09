‘희귀암 완치’ 윤도현, 1년 만에 재검…“이상 없다, 음악 더 하고파”

희귀암 투병 사실을 고백하고 완치 소식을 전했던 가수 윤도현이 재검 결과를 공유했다.
그는 “1년 만에 재검을 받았는데 다행히 이상이 없다”며 감사의 마음을 전했다.
■ “1년 만에 재검…문제 없음”
윤도현은 8일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “1년 만에 재검, 다행히 문제없다”는 글과 함께 사진을 공개했다. 사진 속 그는 방사선종양학과 외래 진료를 받은 모습이었다.
윤도현은 “내년까지 또 열심히 관리해서 조금이라도 건강하게, 음악 조금이라도 더 (할 수 있게)”라며 “그렇게 살다 가면 감사하다”고 전했다. 그러면서 “모두의 건강을 위해 기도한다”고 덧붙였다.
■ 2023년 완치 소식 알려…“희망 잃지 마세요”
윤도현은 지난해 8월 희귀암 완치 소식을 처음 알렸다. 당시 그는 병원복 차림으로 찍은 사진을 게재하며 “2021년 여름 검진 후 암 진단을 받았다. 많이 놀랐지만 받아들이고 치료에 전념했다”고 고백했다.
그는 “3년이 정말 길고 지루하게 느껴졌다”며 “공포와 고립을 택하지 말고 하루하루 최선을 다해 치료하면 된다. 희망을 잃지 말라”고 조언했다.
■ 투병 중에도 음악 멈추지 않았다
윤도현은 투병 기간에도 공연과 라디오, 뮤지컬 등 활동을 이어갔다. 그가 속한 밴드 YB는 데뷔 30주년을 맞아 올해 2월 EP ‘오디세이(Odyssey)’를 발매하며 변함없는 열정을 보여줬다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
