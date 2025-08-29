게시글을 클릭하는 순간, 감시가 시작된다

◇세상을 데이터베이스에 가둔 남자 / 매켄지 펑크 지음·이영래 옮김 / 440쪽·2만4000원 / 다산초당
“톱스타 A 씨, 비연예인과 2년째 열애!”
지금 막 해당 온라인 게시글을 클릭하려는 당신. 정말 톱스타 A 씨의 사생활을 관찰하는 위치에 있다고 생각하는가. 게시글을 클릭하는 순간, 당신은 관찰자가 아니라 관찰을 당하는 존재가 될지 모른다. 개개인에게 부여된 사용자 ID가 당신이 어떤 사이트에 접속하고, 어떤 게시글을 클릭하며, 어떤 댓글을 다는지 낱낱이 추적할 테니까.
이 책은 우리가 매일 마주하는 ‘데이터 사회’의 기원을 추적한 논픽션이다. 이 때문에 최초의 데이터 마이너로 꼽히는 미국인 사업가 행크 애셔(1951~2013)의 삶에 초점을 맞췄다.
1990년대 초. 애셔는 컴퓨터에 당시에는 활용되지 않던 자원을 수집하고 종합하는 방법을 가르쳤다. 가령 일반 시민의 운전 기록, 재산 기록, 투표 기록, 법원 기록, 낚시 허가증, 공과금 청구서 같은 데이터들이다. 공적 기록과 상업 데이터를 한데 엮어 개인의 범죄 가능성을 예측하는 시스템을 만들어내기도 했다. 이는 수많은 수사기관과 기업의 표준으로 자리 잡았다.
2001년 9·11 테러 당시에는 테러범을 특정하기 위해 거의 모든 미 성인 거주자의 테러 가능성을 점수화한 ‘높은 테러리스트 인자’도 개발했다. 가장 점수가 높은 1200명 가운데 5명은 실제로 9·11 테러 납치범으로 밝혀졌다. 애셔가 개발한 높은 테러리스트 인자는 이전까지와는 차원이 다른 분석 시대가 열렸음을 암시했다. 개인의 데이터가 단순히 설명이 아닌 ‘예측’을 위해 사용되고, 개인의 위험도가 점수로 환산된다는 점에서다.
책이 그려내는 건 단순히 천재 사업가의 성공담이 아니다. 9·11 테러 이후 미국 사회가 안전이라는 명목으로 데이터 감시를 얼마나 열렬히 받아들였는지, 그러한 분위기를 기업가와 정부가 어떻게 이용했는지를 집중적으로 파헤친다.
그림자는 늘 뒤따랐다. 높은 테러리스트 인자 1200명의 명단만 봐도 그렇다. 이러저러한 범죄에 연루된 이들을 제외하면, 1000명 이상은 무고한 이들이었다. 위양성(僞陽性·거짓 양성) 확률이 90%에 육박한 셈이다. 하지만 애셔는 컴퓨터가 맞힌 5명의 이름에만 집중했다. 결국 데이터 오류로 무고한 이들이 선거인 명부에서 배제돼 정치적 파장을 일으키기도 했다. 데이터가 공익이라는 이름으로 쓰일 때조차 수집가의 편향과 의도에 따라 다른 결과를 낳을 수 있음을 보여주는 대목이다.
미 비영리 인터넷 언론 프로퍼블리카 기자인 저자는 젊은 시절 마약 밀수업자였던 애셔가 천재 프로그래머, 억만장자 사업가로 변신해가는 과정을 한 편의 소설처럼 그려냈다. 기술에 대한 설명은 알기 쉽게 풀어내고, 서술은 마치 스릴러처럼 긴장감을 유지한다.
신용평가부터 채용 심사, 공항 검색대와 범죄 수사까지…. 오늘날 우리의 일상은 이미 데이터라는 촘촘한 그물에 걸려 있다. 애셔가 만든 체계는 그 긴 궤적의 첫 단추였다. 올해 상반기에만 SK텔레콤 유심 정보 대량 해킹, 예스24 랜섬웨어 감염 등 크고 작은 사이버 보안 관련 사고가 있었다. 개인정보는 보안과 효율이라는 이름 아래 돌아올 수 없는 강을 건너고 있다. 책장을 넘기다 보면 스스로 묻게 된다. 우리는 편리함을 얻는 대신 무엇을 내어줬는가.
한 인간의 드라마틱한 삶을 조명하는 전기이자, 우리가 지금 살고 있는 데이터 세계의 기원을 추적하는 책이다. 책을 덮고 나면 일상의 많은 순간이 이미 거대한 데이터베이스와 맞닿아 있음을 자연스레 느낀다. 끊기지 않는 거미줄처럼.
