[오늘의 운세/8월 29일]

●쥐
36년 문서 계약 시는 하자여부 확인해야.
48년 덕을 베풀면 주위사람도 도와 성사.
60년 절약하며 진행해야 손재 피하고 길.
72년 윗사람 뜻을 성실하게 처리하면 길.
84년 명예 재물 득하니 풍족하고 만족하다.
96년 여성은 거만 떨면 미움 받고 겸손해야.
●소
37년 변화는 잘 판단해 처신하면 좋은 결과.
49년 소인이 설치니 인내력으로 참고 차기를.
61년 감기 조심하고 실물수에 신경 써라.
73년 편안하다고 방심 말라 도처에 위험이.
85년 화목하지 못하고 갈등하니 기다려야.
97년 크게 벌리지 말고 능력에 맞게해야.
●범
38년 성사 어렵고 막히니 새 방법 연구를.
50년 근심 가고 계획하는 일은 만사형통.
62년 즐겁게 하면 인정받고 꿈 이루어진다.
74년 현재 미완이지만 서서히 추진하면 성취.
86년 여인 감언이설에 속을 수니 조심을.
98년 잘못이라 판단되면 시정해야 손해 없다.
●토끼
39년 대인접할 기회 오면 친목을 도모함이 유리.
51년 능력 인정받고 추진하면 잘 추진된다.
63년 쉽게 풀리지 않으나 노력하면 늦게 해결.
75년 낚시 여행 산행은 위험하니 조심해야.
87년 노력해야 풀리는 운 한일에 매진을.
99년 귀인 도와주면 놓치지 말고 찬스 잡아라.
●용
40년 양보하고 이해와 용서로 처신만이 최길.
52년 예의 지키며 처신하면 행운은 온다.
64년 어려운 때니 새 방법을 모색하여야.
76년 잘못된 인연이라 판단되면 정리해야.
88년 선후배 친지 지도 받고 추진하면 길.
00년 변화는 착오 없도록 신중히 처신해야.
●뱀
41년 사고 수니 여행 출행 금주하고 자숙을.
53년 서남은 길 동북방 불리하니 참고해야.
65년 봉사 선행 많이 하면 신망 받아 기쁨이.
77년 현 상황 잘 파악해 노력하면 길이 열림.
89년 내 재능 내세우면 불리하니 기다려라.
01년 공정한 처신이 유리 확실한 행동을.
●말
42년 친지 협조자와 추진하면 이루어질 수.
54년 어려워도 절약하며 때가 오기 기다려야.
66년 정의보다 불의가 판치니 적절히 타협을.
78년 노력하면 막힌 것은 서서히 풀리는 운.
90년 공정하게 하면 믿고 따르니 성사.
02년 소인 조심 대인 말에 따라 처세해야.
●양
31년 포기 말고 노력하면 차차 회복 된다.
43년 능력 과신해 성급 말라 신중한 처신을.
55년 끓고 맺음을 정확히 해야 성사될 운세.
67년 재물절약 유혹에 흔들리지 말고 자제를.
79년 너무 따지면 오해하니 너그럽게 처리를
91년 재물구하는 일은 시간 낭비니 안정하라.
●원숭이
32년 내부에 난제부터 해결해야 잘될 수.
44년 전화위복 운 겸허히 처세해야 길한 운.
56년 비방 말고 겸허히 처신하면 귀인 도움이.
68년 의도대로 안되고 힘드니 실속에 신경을.
80년 계획 변경 말고 과감히 밀어가면 성취.
92년 남 무시하는 처신은 큰 낭패수니 주의.
●닭
33년 속아 사건에 빠지면 문제 발생하니 조심.
45년 현인 믿고 협조하며 추진하면 성사.
57년 싫으면 하지마라 난처함에 빠질 수.
69년 사람 접촉 빈번하면 이를 잘 이용해야.
81년 난제도 현실적으로 타개책 있다 찾아라.
93년 이성 상대는 서두르지 말고 언행 조심.
●개
34년 귀인도움으로 협력자를 만나는 때.
46년 착실히 재물 취해야 성사 과욕은 실패.
58년 약속이 지연되어도 묵묵히 기다려야.
70년 예상 않은 도움으로 새 진로 열일 수.
82년 급히 먹으면 체하니 서서히 진행해야.
94년 믿고 도우면 유익한 일이 생겨 성취.
●돼지
35년 계획 추진 어려우니 서두르지 말라.
47년 긴급사태 발생할 수니 사고 골절 조심.
59년 능력 있다고 설치면 질시 받으니 조심.
71년 공직자는 공정히 처신하면 승진 영전이.
83년 예능 서비스 봉사는 잘 처리하면 유리.
95년 능력에 맞는 가능한 일 추진하라.
일월철학원장 일월선사
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0