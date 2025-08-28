“바티칸 사자보이즈!”…김대건 신부 성상, 해외서도 화제

최근 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’의 세계적인 인기 속에 바티칸 성베드로대성당에 세워진 성(聖) 김대건 안드레아(1821~1846) 신부 성상이 새삼 국내외 네티즌들의 주목을 받고 있다. 갓을 쓴 김 신부의 성상이 이 애니메이션에 등장하는 ‘사자 보이즈’를 닮았다는 것. 특히 ‘사자 보이즈’는 극 중 사람들의 영혼을 빼앗는 악령의 수하여서 네티즌들의 웃음을 자아내고 있다.
25일 미국 온라인 커뮤니티 ‘레딧’에는 “바티칸 사자보이즈”(Vatican Saja Boys)라는 제목의 게시글이 올라왔다. 게시글에는 조선의 첫 사제인 김대건 신부의 성상을 찍은 사진이 첨부됐다. 영화 속 저승사자 모티브의 아이돌그룹인 ‘사자 보이즈’의 노래 ‘유어 아이돌’ 가사도 덧붙였다. 2023년 김대건 신부의 순교 177주년을 맞아 바티칸 성베드로대성당에 세워진 이 성상이 ‘사자 보이즈’를 닮았다는 것이다.
‘가톨릭 세계 청년의 날’ 공식 소셜 미디어 계정을 통해 해당 게시글을 공유하면서 “사자 보이즈? 아니! 사제 보이즈!”(Saja boys? No! Saje boys)라고 썼다. 이어 “사제는 한국어로 신부를 뜻한다”고 덧붙였다.
