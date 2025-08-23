[오늘의 운세/8월 23일]

● 쥐 36년 재물 구하기는 힘만 들고 어려우니 잠간 기다려야. 48년 너무 꼼꼼히 따지면 오해하니 믿고 너그럽게 처리가 길. 60년 내 주장만 내세우면 실수 할 수니 경청하는 자세로. 72년 지도자는 좋은 때니 능력을 최대한 발휘하면 성취. 84년 대인관계나 사업은 즉시 풀어지지 않으니 노력해야 성사. 96년 방해자가 있으니 말조심하며 추진하면 성취 할 수.
● 소 37년 생각지 않은 사기사고 등 속는 일이 벌어질 수니 조심. 49년 사기 손실 교통사고 등 조심하여 재난을 피하라. 61년 거래 지연되고 출행은 힘들고 이익 없으니 기다려라. 73년 현재 상황을 잘 파악하며 꾸준히 노력하면 길이 열림. 85년 재능 살려 꾸준히 발전시키면 그 방면에서 성공할 수. 97년 상호 존경하며 넓은 아량으로 양보하고 충돌 피해야.
● 범 38년 꾸준히 노력해야 늦게 성사되니 급하지 말고 차분하게. 50년 여행 외출 휴가 때는 확실한 계획 확인해야 고생 면할 수. 62년 지금 일을 변경하지 말고 더욱 연구로 발전해야 더 길. 74년 내주장만 앞세우면 손해 보니 대세의 흐름에 순응해야. 86년 협력자 가르침 받들며 강하게 추진하면 소망성취. 98년 해결 될듯하면서 꼬이니 인내로 처리해야 길함.
● 토끼 39년 덕을 베풀데 경솔히 처리 말고 깊이 생각하여 처리를. 51년 거래나 약속은 깨지는 운이니 차기 노려 시행이 유리. 63년 계획 없이 무모하면 힘만 들고 보람 없고 실패할 수. 75년 때가 안 좋아 재물운도 별로이니 방법을 연구하라. 87년 봉사는 성의로 해야 후에 더 큰 복으로 되돌아온다. 99년 허망 된 망상으로 계획 세우지 말라 꿈과 현실은 다르다.
● 용 40년 겉과 속이 다르니 거래 시는 주의하여 조건 분석하라. 52년 원행은 피하고 정리 할 것은 하고 새 방도를 강구하라. 64년 약속이나 계획이 어렵게 되니 확실한 계약 확인 필요. 76년 자만하지 말고 상황 판단하고 성실하면 성사 수. 88년 성실히 노력하면 만사형통 할 것이고 즐거움이. 00년 현재 어려움 있지만 참고 더 노력하면 반드시 성취 운.
● 뱀 41년 공연히 고집피지 말고 침착히 대처해 실리 찾아야 길. 53년 급하면 실패하기 쉽고 비난받을 운세 서서히 해야 길. 65년 실수로 곤경에 빠질 수니 여유 있는 자세로 신중을. 77년 급한 일이 벌어져도 동요 말고 냉철한 처신이 필요. 89년 자기 위치 지키며 한 가지 일에 매진해야 성취된다. 01년 게으르면 실패요 부지런하면 복록이 증가해 기쁨이.
● 말 42년 변화 올 때는 예의 주시해 처신하면 좋은 결과 올 수. 54년 가정에 신경 쓰면 편안하고 안락한 생활 되찾는다. 66년 건강 유의하고 구설수로 근심걱정 생기니 조심 요. 78년 노력이 결실을 맺는 때니 노력하여 결실을 맺어라. 90년 배 이익을 얻는 운이니 상호 협조가 필수적이다. 02년 깊이 생각하고 확실히 처신해야 손재 피한다.
● 양 31년 부단히 노력하면 난제 해결되어 기쁨이 가득할 운세. 43년 직분을 성실히 소화해 신임 얻으면 성사될 운. 55년 작은 일도 신경 쓰고 즉시 해결해야 후에 길함. 67년 윗사람에게 협조 요청하면 소원하는 바는 이루어진다 79년 기도하는 심정으로 성실히 임해야 성사된다. 91년 어려우면 다시 시작하는 마음으로 침착히 대처하라.
● 원숭이 32년 재물 욕심내어 다투면 명예 실추되고 소인의 비난이. 44년 난제 만나도 두려워말고 해결책 찾으면 반드시 묘책 있다. 56년 선행은 길 악행은 불행 초래하니 성불 자세로. 68년 친지가 밀어주고 협조하면 쉽게 풀어지는 좋은 운세. 80년 본분 넘치는 욕심내면 낭패 수니 조심하면 길운이. 92년 두려워 말고 차분히 내실 있게 추진하면 만사해결.
● 닭 33년 서로 친밀하게 도와주며 협조하고 처리하면 난제는 해결. 45년 대인다운 언행과 덕 베풀며 행하면 필히 소망 성사. 57년 내 실력 너무 노출하지마라 비밀이 새나가니 조심해야. 69년 우연히 만난 여인의 감언이설에 속을 수 있으니 조심. 81년 주위사람과 친밀히 협조하고 예의로 대하면 소망 성취 수. 93년 몸부림쳐야 몸만 상하니 정상적인 판단으로 안정하라.
● 개 34년 피로해도 참고 견디며 인내하면 계획은 성취되리라, 46년 현재 만족에 안주하지 말고 미래 대비하는 지혜 필요. 58년 허욕에 맹종 말고 차분히 계획 세워 추진해야 목표 달성. 70년 중도 좌절하면 노력이 물거품 되니 끝까지 밀어야 성취 운. 82년 여성은 친지와 합심하여 난제 해결하면 의외로 풀어진다. 94년 송사나 구설수는 한발 양보하고 타협해서 풀어라.
● 돼지 35년 잘 풀어 가든 일이 이상하게 막히니 끝까지 연구하라. 47년 계획한 일은 무리 없이 착실히 추진하면 성사될 수. 59년 겸손한 태도로 계획을 성실하게 밀면 해결 될 수. 71년 욕심 버리고 열심히 노력하면 도모하는 일은 성사. 83년 수양과 실력을 쌓아 인정을 받는 인격자 되어야 성공. 95년 능력 이상 욕심내지마라 분수껏 실리 추구가 최선책.
댓글 0