‘효자’ 김만중, 밤새 구운몽 써내려간 이유는…

구운몽, 목판본 인쇄 300년 맞아
종로 탑골미술관서 특별전 개최
‘꿈’ 다룬 한국문학 작품도 소개
불도를 수행하던 성진이 팔선녀를 만나 세속의 부귀영화를 누리다 허망함을 깨닫는다는 하룻밤 꿈 이야기. 교과서 등을 통해 친숙한 고전소설 ‘구운몽’이다. 올해로 이 작품의 목판본이 세상에 나온 지 꼭 300년이 된다.
국립한국문학관은 20일 “구운몽 300주년을 기념해 특별전시 ‘꿈으로 지은 집’을 개최한다”고 밝혔다. 내년 서울 은평구에 설립 예정인 한국문학관은 아직 공사 중이어서, 전시는 종로구 탑골미술관에서 열린다.
이번 전시의 주요 출품작은 김만중(1637∼1692)의 ‘구운몽’ 목판본이다. 구운몽은 김만중이 1687년 집필한 뒤 40년 가까이 필사본으로만 전해졌다. 1725년에 처음으로 목판 제작돼 대량 유통됐다. 장순강 학예사는 “한국 소설이 인쇄로 시장에 나온 최초의 사례”라며 “소설이 상품화되는 결정적 계기가 된 사건”이라고 설명했다.
전시는 목판본 외에도 다양한 옛 판본을 소개한다. 특히 주목받는 유물은 구운몽의 집필 배경을 살펴볼 수 있는 ‘나계유고’(시대 미상)다. 김만중의 정적이었던 조사석(1632∼1693)의 미완 문집 초고인데, 조사석이 숙종에게 올렸던 상소문이 수록돼 있다.
“…강변을 떠나서 성 밖으로 이사해, 세상과 인연을 끊고, 서로 경쟁할 뜻 없이, 말이든 소든 부르라는 대로 맡겨 두었는데, 소문이 점점 커지고 소문은 그치지 않았습니다. 이제 ‘김만중’의 말까지 이 지경에 이르러 막혔던 것이 터졌으니 어찌 홀로 즐겁겠습니까?”
김만중은 1687년 ‘조사석이 후궁 장씨와 결탁해 출세했다’는 소문을 숙종에게 전했다. 이로 인해 숙종의 노여움을 산 김만중은 유배됐고, 효심이 지극했던 그가 어머니의 근심을 덜어드리기 위해 하룻밤 만에 쓴 소설이 바로 ‘구운몽’이라고 전해진다. ‘나계유고’는 한국문학관이 소장하고 있는 국내 유일본으로, 처음으로 일반에 공개됐다.
구운몽처럼 ‘꿈’을 소재로 한 다른 한국문학도 소개된다. 신라 승려 조신의 일장춘몽을 다룬 삼국유사의 ‘조신설화’와 그로부터 영향을 받은 이광수(1892∼1950)의 소설 ‘꿈’, 김만중의 구운몽을 패러디했던 최인훈(1936∼2018)의 소설 ‘구운몽’까지 만날 수 있다. 내달 19일 종로구 탑골영화관에선 이광수의 ‘꿈’이 원작인 신상옥 감독의 영화 ‘꿈’(1955년)도 상영된다.
장 학예사는 “한국문학에서 꿈은 상처받은 주변을 위한 위로로, 스스로의 과오를 해명하는 죄의식의 공간으로, 현실을 비추는 은유로 활용돼 왔다”고 설명했다. 전시는 내달 20일까지.
댓글 0