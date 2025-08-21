[오늘의 운세/8월 21일]

● 쥐
36년 급히 서둘지 말고 처리함이 유리.
48년 소망성사 어렵고 힘드니 오직 인내를.
60년 서두르면 손해요 참고 기다리면 형통.
72년 힘든 때니 지혜를 총 동원해 연구해야.
84년 구설에 사기도 당할 수니 매사 확실히.
96년 순리대로 하면 소망은 늦게 성취.
● 소
37년 힘든 일은 주위사람과 함께 하면 성사.
49년 난재수니 소인 멀리하고 대인 따르라.
61년 풀리지 않는 일에 집착 말고 방향전환을.
73년 불가능하다고 판단되면 피해야 길.
85년 직장 변화수니 확실히 판단해 움직여라.
97년 내 힘으로 해결할 수 없는 때니 자중을.
● 범
38년 바쁘게 해도 수입은 기대한 것보다 적다.
50년 직분 넘치는 일은 믿을 사람 세워라.
62년 막힐 수니 해결 방법 깊이 생각해야 해결.
74년 처음부터 말썽 소지는 정리하고 밀어야 길.
86년 뜻이 안 풀리고 침체되니 기다리면 희소식이.
98년 착실히 진행하면 뜻한바 달성할 수.
● 토끼
39년 남쪽방향 일 무난하며 협조 받으면 성사.
51년 바쁘게 움직이나 수입은 적으니 인내해야.
63년 착실히 처리하면 작은 것이 큰 성과 있다.
75년 적당히 하지 말고 철저히 매듭지어야 길.
87년 아집과 독선을 버리고 적당히 타협하라.
99년 능력 발휘하면 인정받고 목표 달성.
● 용
40년 여행은 피하고 금전 손실 조심해야.
52년 즐겁게 도우면 편안하게 성사 운.
64년 성급하면 비난과 재난에 처할 수.
76년 시비 송사로 손해 볼수니 침착히 대처를.
88년 어려워도 협조자 나타나 목적 성취 수.
00년 모략에 빠지면 손재수 있으니 주의를.
● 뱀
41년 헛수고 말고 실천 가능한 계획 추진해야.
53년 아랫사람이 즐겁게 따르도록 진솔한 처신을.
65년 흥분 말고 변화에 대응하는 지혜를.
77년 충동구매는 손해 절약해 차기 대비를.
89년 서두르지 말고 무게 있게 처신을.
01년 능력 이상 하지 말라 분수껏 실리 추구를.
● 말
42년 좋은 일 생길 수며 봉사는 즐거움이.
54년 게으르지 말고 안정 유지해야 발전이.
66년 적극적으로 실력 보여야 인정받고 성사.
78년 윗사람 의도대로 추진해야 풀릴 수.
90년 위험 있으니 해상 위험지역 등산 보류를.
02년 현재를 분석해 처신해야 좋은 운으로.
● 양
31년 강한 결단으로 밀면 소망은 성취.
43년 적당히 하지 말고 매듭지어야 성취 운.
55년 덕을 베풀면 기쁨과 일이 잘될 운세.
67년 공명도 재물도 이루니 노력해야.
79년 말 행동이 일치되게 처신해야 길운이.
91년 여성은 주위 협조도 받아 성취할 수.
● 원숭이
32년 귀인도 찾아오니 서서히 이루어진다.
44년 변화에 놀라지 말고 우직하게 기다려야.
56년 계속 추진해야 유익 중도포기는 손실이.
68년 산전수전 넘는 때니 참고 인내 노력해야.
80년 유흥업은 길하며 도움 받으면 더 발전.
92년 작게 해도 차차 키우면 후원자도 도와준다.
● 닭
33년 잘 풀려 갈 상이니 부지런히 노력하라
45년 말조심하고 성급하지 않으면 만사 해결.
57년 욕심 버리고 좋은 기회니 소망 성취를.
69년 인화와 덕으로 대하면 쉽게 풀림.
81년 과감히 장애물 제거하고 나가면 길.
93년 서두르지 말고 기다리면 기회 온다.
● 개
34년 냉정한 판단으로 버릴 것은 버려야.
46년 바르고 선하게 처신하면 즐겁고 태평.
58년 미덕 베풀고 위아래 친밀한 유지를.‘
70년 피로를 느끼어 고민 말고 재무장을.
82년 겸손하면 재물 취득하며 만사형통 운.
94년 주위 조언 잘 따라야 꿈 이루어진다.
● 돼지
35년 명확한 계획 하에 시작하면 성사.
47년 황급한 일 당해도 침착해야 길.
59년 근검절약해 앞으로 손재에 대비를.
71년 중도 포기 말고 끝까지 완수해야 성취.
83년 수단과 방법 동원해 교제해야 성사.
95년 뜻대로 안된다고 걱정 말고 기다려라.
일월철학원장 일월선사
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0