[책의 향기]평화를 설계하려면, 전쟁의 5대 원인을 제거하라

폭력-갈등 연구의 권위자인 저자… 전쟁 발생하는 원인 명확히 분석
① 절대권력자의 사적인 부 추구
② 이상-욕망 등 ‘무형의 동기’
③ 불확실성에 따른 선제 공격
④ 강대국간 힘의 균형에 변화
⑤ 스스로의 힘 과신하는 태도
◇우리는 왜 싸우는가/크리스토퍼 블랫먼 지음·강주헌 옮김/564쪽·2만9800원·김영사
1775∼1783년 영국으로부터 식민지들이 독립하기 위해 벌인 ‘독립전쟁’은 표면적으로 ‘자유’와 ‘해방’을 내세우며 일어났다. 그러나 폭력 및 갈등 연구의 권위자인 이 책의 저자는 “그 이면엔 식민지 엘리트들의 재산과 권력 보전이라는 현실적 이해가 자리했다”고 지적했다.
당시 조지 워싱턴을 비롯한 미국 ‘건국의 아버지’들은 영국 정부로부터 재산을 잃을 위기에 처해 있었다. 많은 미국인은 전쟁을 원치 않았지만, 대부분 투표권이 없었기에 엘리트의 전쟁 욕구를 막을 수 없었다. 결국 제대로 견제받지 않는 권력으로 인해 전쟁이 발발했다는 분석이다.
전쟁에 대한 통념을 여러 방면으로 부수는 책이다. 우선 “인간의 본성이 파괴적이기 때문에 전쟁이 빈번하게 일어난다”는 통념에 반대한다. 인류는 이미 일어난 전쟁의 참혹함을 잘 알고 있기에, 전쟁과 폭력이 ‘상수’라고 오해한다는 것이다. 오히려 강대국조차도 전쟁이 파멸을 불러온다는 것을 알기 때문에 전쟁보단 협상을 선호한다.
하지만 인류가 평화를 원하더라도 여러 이유로 전쟁은 일어난다. 저자는 이를 다섯 가지 이유로 분석한다. 우선 미국 독립전쟁의 사례처럼 권력자가 견제받지 않을 때 사적인 부(富)를 추구하면서 전쟁을 일으킬 수 있다. 집단이 연대할 경우엔 감당해야 할 분쟁에 대한 비용을 고려하기 때문에, 소수 또는 한 명이 권력을 잡았을 때보다 전쟁을 벌일 소지가 작다.
두 번째로 인간이 이상과 욕망을 추구하는 ‘무형의 동기’로 인해 전쟁이 발생할 수 있다. 제2차 세계대전 당시 독일의 전투기 조종사들은 전사할 위험을 무릅쓰고 전쟁에 적극 참여했다. 당시 정부가 조종사들의 공적을 인정하는 훈장과 지위를 부여하거나, 뉴스에서 강조하는 등 치하했기 때문이다. 평상시 조종사는 약 2.7%의 확률로 전사했지만, 동료의 공적이 뉴스에서 언급된 후 며칠 동안은 전사율이 3분의 2가량 급증했다는 통계도 있다.
승리의 가능성을 정확히 모른다는 ‘불확실성’ 역시 전쟁을 유발한다. 각 주체들은 협상을 유리하게 주도하기 위해 허세를 부리거나 힘을 과시하는데, 이것이 때로 공격으로 이어지기도 한다는 것이다. “포커에서 상대가 허세를 부릴 때마다 굴복한다면, 그런 굴복이 반복되면서 항상 양보한다는 평판을 얻게 된다면, 그야말로 최악의 전략이 된다. … 불확실성에 대한 최선의 대응은 때때로 공격일 수 있다는 것이다.”
2003년 이라크가 미국으로부터 침공을 당하기 몇 주 전, 이라크의 핵무기와 화학무기 프로그램은 이미 폐기된 상태였다. 그러나 독재자 사담 후세인은 이를 명확히 드러내지 않았다. 결국 후세인의 모호한 ‘허세’는 미국 측의 “전쟁 후 이라크를 지배할 수 있다”는 낙관과 더해져 이라크 전쟁을 불러왔다. 이 외에도 강대국 간 힘의 균형에 변화가 생길 때 기존 평화에 대한 약속을 이행하지 않는 ‘이행 문제’, 정보 공유와 비판이 없는 불투명한 조직문화에서 스스로의 힘을 과신하는 ‘잘못된 인식’ 등이 전쟁의 원인이 될 수 있다.
“한 사회의 성공이 부의 확대에만 있는 게 아니란 걸 깨달았다. 반군이 열한 살짜리 딸을 강제로 빼앗아 아내로 삼지 않고, … 정부가 우리를 강제로 고향 땅에서 쫓아내 수용소에 몰아넣지 않은 것도 사회의 성공이라 할 수 있다.”
전쟁이 잘못된 선택과 제도적 결함이 빚은 결과라는 메시지가 뼈아프게 다가온다. ‘인류 평화’라는 크지만 막연한 가치를 내세우는 대신, 불행의 원인을 명확히 분석하고 구체적 해결책을 내세우는 이 책은 평화를 조직적으로 설계하는 첫걸음이 될 수 있을 듯하다.
