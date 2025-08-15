[오늘의 운세/8월 15일]

● 쥐
36년 서두르면 실패 기다리면 늦게 해결 수.
48년 바르게 노력하면 운세가 도래해 성취.
60년 계획대로 밀면 좋은 일이 일어날 수.
72년 소득은 별로니 합심해 노력해야.
84년 오해받을 처신 금물 행동에 주의요.
96년 주위와 편안한 관계 유지하라.
● 소
37년 몸부림쳐야 몸만 상하니 안정하라.
49년 손재수니 교제 시 조심하고 친절 금물.
61년 품의 있게 대세흐름에 순응이 상책.
73년 다투다가 기회 멀리 가니 참아야 성취.
85년 장애물 있어 힘드나 돌파하면 해결.
97년 다투지 말고 말 행동 조심 사고 방지를.
● 범
38년 변경치 말고 끝까지 밀면 목적 달성.
50년 친지 동료를 뜻이 다르다고 버리지 말라
62년 순리 따라 노력하면 소망은 성취 된다.
74년 무리 말고 성실히 추진하면 성사 수.
86년 여성이 하는 일에 남성이 도와주면 발전.
98년 실속 없는 때니 확실한 계획 세워 추진을.
● 토끼
39년 허욕에 맹종 말고 차분히 계획 추진해야.
51년 시작은 계획대로 추진되나 흉액 대비를.
63년 주위 의견 따르고 속임수를 경계하라.
75년 선후배와 협의하며 진행해야 난제 해결.
87년 너무 저자세 겸손은 손해 분위기 따라.
99년 상대 물리치는 때니 노력해 성취하라.
● 용
40년 질병이나 실물수 조심하고 심신 안정을
52년 노력하면 늦게 해결 실마리가.
64년 적은 일부터 해결하여야 차후 유리.
76년 서로 협동협조하면 모두 태평하다.
88년 노력하면 순조롭게 성사 될 운세.
00년 노력하면 배 이득 이루니 능력 발휘를.
● 뱀
41년 확실한 계획 하에 움직이면 성사.
53년 욕심 금물 적게 계획해 추진하면 달성.
65년 등산 여행 해상활동은 사고 방지를.
77년 어려움 봉착해도 신념으로 이겨내야.
89년 신념으로 약점 보완하면 운이 열린다.
01년 대인관계 잘하고 추진하면 만사형통.
● 말
42년 손재 사고 수니 외출 때는 조심해야.
54년 부진한 장사 사업 발복하니 부지런히.
66년 성실하면 주위에 도움 요청하면 협조.
78년 소망은 차차 성사 되어 태평 할 수.
90년 일 추진해도 잘 해결될 수 있는 길운.
02년 과음과 향락에 빠지면 실패하니 주위.
● 양
31년 힘든 일 욕심내면 결국 손해만 본다.
43년 무리하게 진행하면 복잡하게 되니 자중.
55년 적극적 추진하면 순조롭게 성사될 운.
67년 교통사고 손재 등 액운 올수 안전주의로.
79년 어렵다고 고민 말고 편히 처리하면 성사.
91년 가족 친지는 사랑으로 감싸주면 행복.
● 원숭이
32년 유혹에 속으면 손해 보니 판단 후 처신을.
44년 상부상조하면 해결되며 소망 성취.
56년 좋은 계획으로 변화 한다면 성사될 수도.
68년 내 이익만 차리면 난처해지니 욕심 버려야.
80년 고통 있으나 덕 베풀며 밀고가면 성사.
92년 온화하고 조화롭게 처신해야 성사될 수.
● 닭
33년 겉과 속이 일치되도록 행동해야 성사.
45년 순조롭지 못할 운세니 자중하라.
57년 고상한 처신이 불화나 마찰 피한다.
69년 정확히 준비하고 노력하면 성취 수.
81년 여성은 협조자 만나 좋으니 내실에 최선.
93년 소망하는 일은 노력하면 성취 운.
● 개
34년 매매 재물은 얻기 힘드니 자중해야.
46년 도울 때는 기쁨으로 베풀어야 길함.
58년 업무상 꼭 필요하면 협조 요청하라.
70년 때 나쁘니 여행 가지 말고 구설수 조심.
82년 노력으로 어려움 극복하면 희망 있다.
94년 번민 말고 자신 있으면 밀어야 성사.
● 돼지
35년 설득해 이해시키며 참으면 귀인 도움도.
47년 재물 욕심내 망동 말고 예의 지켜야.
59년 허욕 금물 차근차근 노력하면 성취.
71년 실력 쌓아 도전하면 난제 풀린다.
83년 과분한 추진 금물 가능한 일 추진해야.
95년 구재는 별 소득이 없으니 차기 노려라.
일월철학원장 일월선사
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0