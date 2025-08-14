제주에선 야외수영장, 전주엔 한옥… 신라스테이, 지역 맞춤 패키지 호응

신라스테이가 부산, 전주, 제주 등 지역 특색을 살린 패키지를 출시해 호응을 얻고 있다.
신라스테이 해운대, 전주, 신라스테이 플러스 이호테우는 각각 호텔 내부 시설과 지역 특색을 살린 다채로운 즐길 거리를 결합한 패키지를 마련했다.
우선 신라스테이 해운대는 이달 31일까지 ‘해운대 바캉스(HAEUNDAE VACANCE)’ 패키지를 운영한다. 해운대 바캉스 패키지는 △객실 1박 △수영장 2인 △생맥주 2잔 △호텔 내 셀프 사진관 이용권 1매 △신라스테이 시그니처 베어로 구성된다.
프라이빗하게 사진 촬영을 하며 추억을 남길 수 있는 셀프 사진관은 신라스테이 삼성, 광화문, 마포, 구로, 해운대에서 운영 중이다. 특히 최근 2030세대에서 셀프 촬영이 트렌드로 자리 잡으면서 꾸준한 인기를 얻고 있다.
신라스테이 플러스 이호테우는 내달 30일까지 ‘카바나&푸드(CABANA&FOOD)’ 패키지를 선보인다. △객실 1박 △차돌박이 전복 짬뽕 1개 △야외 수영장 카바나 이용권이 제공된다. 야외 수영장 카바나에선 제주 이호테우 바다가 한눈에 바라보며 여유로운 휴식을 경험할 수 있다.
이밖에도 신라스테이 전주에서는 연말까지 ‘뷰티 인 한옥(VIEWTY IN HANOK)’ 패키지를 운영한다. 뷰티 인 한옥 패키지는 △객실 1박 △주안상 △신라스테이 시그니처 베어로 구성된다. 주안상은 신라스테이 전주의 루프탑 라운지에서 한옥 마을을 바라보며 즐기는 시그니처 메뉴로, 다양한 안주를 한상차림으로 제공한다.
