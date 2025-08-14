[오늘의 운세/8월 14일]

● 쥐

36년 불리하게 진행되니 지혜 발휘해야 길.

48년 어려운 이 도와주면 대가가 크게 온다.

60년 화합되 막혀 풀리지 안될 때는 재고를.

72년 포용하는 처신만이 만사대길 할 수.

84년 지성이면 감천 노력하면 소원 성취 운.

96년 정당한 일은 변화를 시도함도 길하다



● 소

37년 정확한 계획 세워 노력하면 해결.

49년 무리 말고 순리대로 처신하면 성사.

61년 욕심내 무리 말고 서서히 밀면 성사.

73년 명예 재물은 성심 다하면 순조롭게 득함.

85년 윗사람에게 협조 요청하면 소원 성사.

97년 새 사업 진로 찾으면 전환점 될 수도.



● 범

38년 욕심내면 낭패 수니 조심하면 길운이.

50년 변동 말고 현재 일에 매진해야 성사.

62년 현실 직시하고 인내로 노력하면 난제 해결.

74년 침착히 차근차근 추진하면 목표는 달성.

86년 성실하여 인정받으면 영전 취업 할 수.





● 토끼 98년 분쟁에 끼지 말고 침착히 실리 찾아라.

39년 바르게 해야 믿고 따르니 난제도 해결.

51년 큰 계획으로 노력하면 조건에 따라 성사.

63년 치밀한 계획 세워 밀고가면 소원 성사.

75년 직원 실천이 필요한 때니 사기 높여줘라.

87년 여성은 낭비 줄이고 노력하면 성사된다.

99년 난제 해결하려 애쓰지 말라 시간이 해결.



● 용

40년 확실히 처신해야 어려운 난제도 풀린다.

52년 정신 차려 처신하면 전화위복 운세.

64년 선행 길 악행 불행 초래 성불 자세로.

76년 적성 맞는 일 택해 노력하면 번창 할 수.

88년 협동이 유리하니 협력해 처리하면 길.

00년 구설 겁내지 말고 추진하면 좋은 일이.



● 뱀

41년 협조자 나타날 수니 이를 대비한 준비.

53년 대인 사귀고 소인 조심해야 안정이

65년 서북방 불리하니 여건이 될 때를 기다려야.

77년 불화수니 현명한 처신으로 화목을.

89년 능력를 발휘하여 진행하면 소원 성취.





● 말 01년 지혜롭게 처리하면 경영 계약 소망 성사.

42년 노력한 대로 이루어지니 열심히 노력을.

54년 현 상태 파악해 유리한 입장 택해야.

66년 급히 서두르면 위험이 오니 조심하라.

78년 어려움은 돌파해야 이루어지고 성취한다.

90년 손위여성 상대는 적극적으로 처신해야 성사.





● 양 02년 어려워도 계속 추진하면 성사된다.

31년 가정에 충실해야 집안은 평안하고 즐겁다.

43년 고난이 오니 계획을 재분석하고 주위요.

55년 남의 도움 받기 어려우니 화합이 상책.

67년 시작은 의도대로 안 되도 노력하면 유익.

79년 좋은 기회니 더욱 분발해 소망 성취를.

91년 운이 강해 추진하면 막힘없이 성취될 수.



● 원숭이

32년 구설수와 모략만 피하면 성공 운.

44년 선행은 활발히 추진해야 목표 달성.

56년 혼자 노력해야 안되니 남과 협조해야.

68년 정의가 음해로 손상될 수니 타협을.

80년 이사 변동은 윗사람과 상의해 진행을.

92년 방해로 거래는 막히나 인내하면 성사.



● 닭

33년 계약은 참아가면서 시간 끌면 유리.

45년 난제는 귀인 도움으로 해결될 수.

57년 손익계산 하지 말고 맡은 일 끝내야.

69년 유비무환이라 성취 후에는 미래를 대비해야.

81년 전문가와 상의하며 따르면 길하다.

93년 이성의 감언이설에 현혹되지 말라.



● 개

34년 실속 없는 일에 애쓰지 말고 자기반성을.

46년 기도하는 심정으로 참아내면 우환 호전.

58년 계약은 관재수니 하자여부 면밀히 분석을.

70년 장애로 막힘 있으니 조용히 기다려야.

82년 다투지 말고 실속 차리며 노력하면 성사.

94년 품위 유지하고 고행 참으면 길운 온다,



● 돼지

35년 위아래 감싸주며 추진하면 목표 성취.

47년 서두르지 말라 시간이 해결해주니 참아야.

59년 시비에 휘말려 다투면 손해만 보니 조심.

71년 가정화목 신경 쓰며 옳은 판단으로 처신을.

83년 큰 계획으로 추진해도 성사되는 운.