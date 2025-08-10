박찬욱, 美작가조합서 제명…“파업 기간에 극본 썼다”

박찬욱 감독이 파업 기간 극본을 썼다는 이유로 미국작가조합(WGA)에서 제명된 것으로 전해졌다.
8일(현지시간) 미국 연예매체 버라이어티 등에 따르면 WGA는 2023년 파업 기간 HBO 7부작 드라마 ‘동조자’의 극본을 쓴 박 감독과 돈 맥켈러 각본가를 조합에서 제명했다고 이날 발표했다.
WGA는 할리우드 영화 및 방송 등 분야 작가 1만1500명이 소속된 대규모 조합이다. 2023년 5월부터 9월까지 인공지능(AI) 도입에 따른 작가 권리 보호책, 기본급 및 스트리밍 재상영 분배금 인상, 고용 안전성 보장 등을 요구하며 파업에 돌입했다. 이 과정에서 각종 조합 규정 위반 혐의로 작가 7명을 징계했다. 이 중 4명은 제명 처분에 항소했으나 박 감독과 돈 맥켈러는 항소하지 않았다.
다만 WGA는 두 사람이 구체적으로 어떻게 파업 규정을 위반했는지는 설명하지 않았다. WGA에서 제명되면 WGA와 단체협약을 맺은 대형 제작사와의 프로젝트에 참여하기 어려운 것으로 전해졌다. 박 감독은 ‘헤어질 결심’ 이후 3년 만의 작품인 ‘어쩔 수가 없다’가 다음잘 국내 개봉을 앞두고 있다.
댓글 0