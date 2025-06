‘만기 전역’ RM “공연 제일 하고파” 뷔 “멋있는 무대로 돌아올 것”

방탄소년단(BTS)의 RM(김남준, 30)과 뷔(김태형, 29)가 10일 오전 강원도 춘천시 신북읍 체육공원 축구장에서 군 복무를 마친 뒤 전역 인사를 하고 있다. 2025.6.10/뉴스1

RM은 "저희가 역대 가장 짧은 군 복무를 하고 있지 않느냐. 여건도 많이 좋아졌다"며 "뒤늦은 나이에 가서 괴롭고 힘든 일도 많았지만, 저희가 활동할 동안 많은 분이 저희 대신 나라를 지켜주시고 있다는 것을 많이 느꼈던 것 같다"고 했다. 그러면서 "많은 분이 전방과 후방에서 나라를 지켜주시고 싸워주셨기 때문에 저희가 왕성하게 활동할 수 있었다는 걸 다시 한 번 느꼈다"고 덧붙였다.

뷔는 "몸과 마음을 다시 한 번 생각한 시기였다"고 군생활을 돌아봤다.



뷔는 "하루빨리 아미들에게 달려가고 싶다"며 "기다려주신 아미 여러분들에게 정말 감사하다고, 정말 진심으로 정말 감사하다고 얘기를 드리고 싶다"고 했다.

RM과 뷔는 이날 오전 강원도 춘천 신북읍 체육공원에서 팬들과 함께 전역 행사를 가졌다. RM은 악기를 연주하며 팬들 앞에 모습을 비췄다. 꽃을 받아 든 뷔는 RM의 곁에서 활짝 웃었다. 두 사람은 팬들을 향해 손을 흔들고 어깨동무하며 기쁨을 나눴다. 팬들에게 경례로 전역 신고도 했다.RM은 팬들에 대한 감사 인사도 전했다. 그는 “아미(ARMY·방탄소년단 팬클럽 이름)에게 ‘너무 기다려 주셔서 감사하다’고 말씀드리고 싶다”며 “BTS의 RM으로서 멋있게 뛰어보도록 하겠다. 같이 보살펴 주시고 기다려 주신 모든 분들에게 너무 감사했다”고 했다.또한 뷔는 “저를 많이 챙겨주신 간부님들과 용사들이 아직 남아 있는데, 다치지 말고 안전하게 훈련해 무사히 전역하셨으면 좋겠다”며 “잘 챙겨주셔서 감사하고, 저는 사회로 나가 좋은, 정말 멋있는 사람으로 열심히 하겠다”고 했다.

이날 RM과 뷔가 전역하면서 병역의무를 마친 방탄소년단 멤버는 4명으로 늘었다. 방탄소년단의 맏형 진과 제이홉은 지난해 전역했다. 지민과 정국은 11일 만기 전역할 예정이고, 슈가는 21일 소집 해제를 앞두고 있다.

RM과 뷔는 2023년 12월 나란히 입대해 각각 강원 화천과 춘천에서 군 생활을 했다. RM은 육군 제15보병사단 군악대, 뷔는 육군 제2군단 군사경찰 특수임무대에서 병역의무를 다했다.방탄소년단 멤버들이 모두 병역의무를 끝내면 본격적인 컴백 준비에 돌입할 것으로 예상된다. 방탄소년단으로 팀명으로 발표된 마지막 앨범은 2022년 6월의 앤솔러지 음반 ‘Proof’다. 완전체로 무대에 오른 마지막 공연은 2022년 10월 ‘Yet to Come in Busan’이다.