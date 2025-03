첫 솔로앨범 전곡 쏟아낸 제니의 강렬한 무대

LA-뉴욕 이어 15일 인천서 콘서트

변화무쌍한 흐름에 관객들 열광

9000석-70분 공연 아쉬움 남기도

크게보기 이날 제니는 첫 정규 앨범 ‘Ruby(루비)’에 수록된 15곡을 모두 노래하며 다채로운 얼굴을 보여줬다. OA엔터테인먼트 제공

15일 인천 중구 인스파이어 아레나에서 첫 솔로 콘서트 ‘The Ruby Experience(더 루비 익스피리언스)’를 선보인 가수 제니. OA엔터테인먼트 제공

파워풀한 랩과 강렬한 퍼포먼스를 선보이는 여전사. 분홍빛 야광봉을 흔드는 팬들을 보며 울먹이는 소녀. 그리고 타인의 시선에 휘둘리지 않고 자신을 사랑하겠다는 당당한 여성까지. 제니의 첫 단독 콘서트는 제니여서 제니다웠다.15일 인천 중구 인스파이어 아레나에서 열린 콘서트 ‘더 루비 익스피리언스(The Ruby Experience)’는 7일 발매한 제니의 첫 솔로 정규앨범 ‘Ruby(루비)’처럼 반짝반짝했다. K팝 아이돌 멤버를 넘어 팝 아이콘이자 솔로 아티스트로 나아가는 제니의 다채로움이 가득했다.“All the world’s a stage, And all the men and women memerly players(온 세상은 무대일 뿐이고, 모든 사람은 단지 연극을 할 뿐이다).”솔로 앨범에 영감을 줬다는 셰익스피어 희극 ‘뜻대로 하세요(As you like it)’ 속 한 문장과 함께 등장한 제니는 노래마다 천변만화했다. 붉은 상의 위에 털 재킷을 걸치고 거울 앞에서 ‘Start a war(스타트 어 워)’를 부를 땐 리듬 속에 우아하게 몸을 맡기는 숙녀 같았다. 자신의 길을 개척하는 여성에 대한 애정을 담은 노래인 ‘Mantra(만트라)’에선 화끈한 리더였다.

변화무쌍한 공연 흐름은 긴장의 끈을 놓지 않게 했다. “자신의 본질을 사랑하자”는 메시지를 담은 댄스곡 ‘ZEN(젠)’에선 검정 파워숄더 재킷을 걸친 전사처럼 보였다. 하지만 다음 곡인 ‘Damn Right(댐라이트)’에선 곧바로 그루브한 R&B(알앤비) 감성을 물씬 풍겼다.“정말 울지 않겠다고 약속했는데…. 이렇게 많은 분들한테 무한한 사랑만 받았을 때 그걸 너무 받아들이기 어려웠어요.”11곡을 부른 뒤에야 처음으로 말문을 연 제니는 팬들에 대한 고마움에 끝내 울컥했다. 하지만 소녀 같은 말투로 숨돌리는 것도 잠시. “공연 모드로 돌아가겠다”며 프로답게 나머지 곡들을 선보였다. 마지막 곡 ‘twin(트윈)’도 여운이 깊었다. 오롯한 기타 연주에 맞춰 친구를 그리워하는 애틋한 감성을 차곡차곡 실어냈다. 마지막으로 제니는 “언제나 좋은 음악을 하는 좋은 사람 제니일테니 지켜봐 달라”고 했다.다만 이번 공연은 정규 앨범 발매에 맞춰 선보인 ‘쇼케이스성’ 공연임을 감안해도, 약 1시간 10분에 그친 러닝타임은 아쉬웠다는 지적이 나왔다. 티켓 가격이 최소 15만 원가량인 점을 고려하면 더욱 그렇다. 무대를 넓게 사용하지 않는 연출도 제니의 시원시원한 퍼포먼스를 제대로 보여주지 못했다. 노출 논란이 벌어졌던 미국 공연과 달리, 국내 공연은 비교적 ‘얌전한’ 의상을 입고 무대에 올랐다.