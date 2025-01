AI PC의 기준, ‘갤럭시 북5 시리즈’

최대 47 TOPS NPU 루나레이크&갤럭시 AI 탑재, 더 강력해진 ‘진짜’ AI 노트북이 왔다

강력한 AI PC 퍼포먼스 제공하는

‘갤럭시 북5 시리즈’

‘갤럭시 북5 시리즈’는 AI PC의 필수적 요소인 최신 프로세서를 탑재해 탁월한 AI 경험을 제공한다.원활한 AI 기능 활용 및 향후 지원될 ‘코파일럿+ PC’ 사용을 위해서는 최소 40 TOPS(초당 최고 40조 회 연산) 이상의 NPU 성능이 필요하다.‘갤럭시 북5 시리즈’는 최대 47 TOPS(초당 최고 47조 회 연산)의 강력한 성능을 가진 새로운 ‘인텔 코어 Ultra 프로세서 시리즈 2(코드명 루나레이크)’를 탑재해 최적화된 AI 퍼포먼스를 바탕으로 복잡한 작업도 빠르고 효율적으로 처리한다.‘갤럭시 북5 시리즈’는 비전 부스터가 적용된 고해상도의 ‘다이내믹 아몰레드 2X 터치 디스플레이’로 콘텐츠 몰입도를 한층 향상시켰다. 빠르고 정확한 터치 스크린은 다양한 AI 기능을 직관적으로 사용할 수 있도록 지원한다.특히, ‘갤럭시 북5 Pro 360’은 360도 회전할 수 있는 디스플레이와 S펜을 지원해 드로잉과 정교한 필기 등 더욱 자유로운 AI PC 사용성을 제공한다.

PC에서 누리는 강력한 갤럭시 AI!

‘AI 셀렉트’와 ‘사진 리마스터’

삼성전자는 갤럭시 북 시리즈 최초로 ‘갤럭시 북5 Pro’에 ‘갤럭시 AI’ 기반의 ‘AI 셀렉트’ 기능을 선보였다.궁금한 이미지나 텍스트가 있으면 별도 검색어를 입력하지 않고도 터치 스크린에 원을 그리거나 드래그해 원하는 결과를 빠르게 검색할 수 있다.‘AI 셀렉트’는 손쉽게 터치만으로 정보를 찾을 수 있어 업무·학업의 효율성을 높여주고 더 편리한 웹 브라우징, 쇼핑, 콘텐츠 감상을 도와준다.오래된 사진을 정교하게 보정하거나 저화질 사진을 향상된 NPU 성능으로 빠르게 업스케일링 할 수 있는 ‘사진 리마스터’ 기능도 유용하다.과제, 보고서, 제안서 등을 작업할 때 웹에서 찾은 저화질 이미지는 ‘사진 리마스터’를 통해 선명하고 생동감 넘치는 이미지로 보정할 수 있다.‘갤럭시 북5 시리즈’는 ‘갤럭시 AI’로 노트북에서도 스마트폰을 쓰듯 터치로 정보를 빠르게 찾고, 별도 툴 없이도 고사양 이미지 작업이 가능해 생산성을 극대화해준다. ‘갤럭시 북5 Pro 360’은 ‘AI 셀렉트’ 기능을 추가 설치한 후에 사용 가능하다.

갈수록 더 편해지는 갤럭시만의

독보적인 연결성

삼성전자는 다양한 제품에 ‘갤럭시 AI’를 적용해 독보적인 AI 생태계를 구축하고 있다.‘갤럭시 북5 시리즈’ 역시 스마트폰, 태블릿과의 강력한 연결성을 통해 차별화된 편리함과 높은 작업 효율을 선사한다.‘링크 투 윈도우’로 ‘갤럭시 북5 시리즈’와 스마트폰을 연결하면 ‘서클 투 서치’, ‘포토 어시스트’, ‘노트 어시스트’, ‘실시간 통역’ 등 스마트폰에서 지원하는 ‘갤럭시 AI’ 기능을 PC에서도 그대로 활용할 수 있다.음성 파일을 텍스트로 변환하고 번역 및 요약해주는 ‘텍스트 변환 어시스트’ 기능을 이용하면 스마트폰으로 녹음한 외국어 강의나 회의 내용을 ‘갤럭시 북5 시리즈’의 대화면에서 확인할 수 있다.‘퀵 쉐어’를 사용하면 사진과 문서, 파일을 손쉽게 공유 가능하다. 대용량 파일이나 최종 작업물 등을 빠르게 전달할 수 있어 작업 시간이 단축된다.‘세컨드 스크린’ 기능은 PC 화면을 태블릿에 확장하거나 복제해 듀얼 모니터로 활용할 수 있어 원활한 멀티태스킹으로 생산성 향상을 돕는다.PC의 키보드와 마우스로 스마트폰과 태블릿을 동시에 제어하는 ‘멀티 컨트롤’은 기기 간 매끄러운 작업 전환을 통해 PC 작업 중에도 키보드로 스마트폰 메시지에 답장을 보낼 수 있다.

※ Copilot + PC 기능은 향후 Windows Update를 통해 지원될 수 있음

