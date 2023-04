지민, 英 싱글차트 8위…K팝 솔로 최고 데뷔 순위

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 지민(28·박지민)이 영국 오피셜 차트 싱글 톱100에서 일주일 만에 K팝 솔로 가수 새 기록을 세웠다.지난 3월31일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면, 지민이 지난달 24일 공개한 첫 솔로 앨범 ‘페이스(FACE)’ 타이틀곡 ‘라이크 크레이지(Like Crazy)’가 이번 주(3월31일~4월6일) 싱글 톱100 차트에 8위로 진입했다. 지민은 한국 솔로 가수 중 해당 차트에 최고 순위를 기록했다. 발매 즉시 오피셜 차트 싱글 톱100 10위 안에 데뷔한 것도 지민이 처음이다.지민은 앞서 지난주 톱100에서 ‘페이스’ 선공개곡 ‘셋 미 프리 파트 투(Set Me Free Pt.2)’가 30위로 데뷔하면서 해당 차트 최고 데뷔 기록을 썼는데 한 주 만에 이를 경신했다.지민은 앞서 그룹 ‘빅뱅’ 멤버 태양과 협업한 ‘바이브’로 이 차트에서 96위를 기록했었다.해당 차트에서 그간 가장 높은 순위를 기록한 한국 솔로 가수의 곡은 지난 2012년 1위를 차지한 싸이 ‘강남스타일’이다. 하지만 이 곡은 순위권 밖에서 꾸준히 역주행을 거듭한 끝에 이 같은 순위를 차지했다.지민 외에 방탄소년단 멤버들 중 솔로로서 영국 오피셜 차트에 진입한 사례로는 슈가(어거스트 디)의 ‘대취타’(68위), 정국의 ‘스테이 얼라이브’(89위), 정국과 미국 싱어송라이터 겸 프로듀서 찰리 푸스가 협업한 ‘레프트 앤드 라이트(Left and Right)’(41위), 슈가가 싸이와 협업한 ‘댓댓’(61위), 진의 ‘디 애스트로넛’(61위), 제이홉의 ‘치킨 누들 수프’(82위) ‘모어’(70위) ‘온 더 스트리트(on the street)’(with J. Cole)‘(37위) 등이 있다.온라인뉴스팀 dnews@donga.com