달콤함과 마라맛이 공존하는 사랑이 소개된다.28일 오후 8시30분에 첫 방송하는 케이블채널 MBC에브리원 ‘리얼 커플 스토리-장미의 전쟁’(이하 ‘장미의 전쟁’)은 실제로 벌어진 영화 같은 커플들의 이야기를 소개하고 다양한 시선으로 분석하는 예능 프로그램이다.피 튀기는 잔혹한 커플부터 바라만 봐도 눈물이 나는 애절한 사랑 등이 소개된다. 그룹 ‘룰라’ 출신 방송인 이상민과 개그우먼 이은지가 MC를 맡는다.방송에 앞서 14일 공개된 ‘장미의 전쟁’ 첫 번째 티저 영상은 “러브스토리라고 하면 달달할 것 같지 않나요?”라는 MC 이상민의 질문으로 시작된다.이어 영화 ‘러브 액츄얼리’ OST인 ‘올 유 니드 이즈 러브(All You Need Is Love)’가 깔리며 ‘러브스토리’라는 단어와 함께 떠올리는 달달한 이미지들이 교차된다.하지만 분위기는 반전돼 이은지의 “아무래도 죽은 것 같다”는 멘트를 시작으로 출연진들이 경악하는 리액션이 이어졌다.[서울=뉴시스]