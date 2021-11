‘컴백’ 가호 “1년 간 공들인 첫 정규, 발표하게 돼 좋아”

플라네타리움 레코드

가호가 열심히 준비한 정규 앨범을 소개할 수 있어 좋다고 했다.24일 오전 온라인으로 진행된 가호 정규 1집 ‘파이어웍스’(Fireworks) 발매 기념 기자간담회에서 가호는 정규 1집 발매 소감을 전했다.가호는 “첫 정규라 앨범에 공을 많이 들였다. 1년 정도 걸린 것 같다”라며 “솔직히 굉장히 기분이 좋다. 결과에 상관 없이 좋다”라고 말했다.가호는 첫 정규 ‘파이어웍스’를 통해 하늘 위에서 화려하게 터지는 폭죽에 청춘의 빛나는 순간들을 투영, 자신을 비롯한 20대 청춘의 솔직한 생각을 담아냈다. 특히 가호는 ‘파이어웍스’ 프로듀싱 및 전곡 작사, 작곡, 편곡을 맡아 완성도를 높였다.‘파이어웍스’에는 앞서 리드 싱글로 발표한 ‘러시 아워’(Rush Hour), ‘라이드’(RIDE)를 비롯해 타이틀곡 ‘라이트 나우’(Right Now), ‘OOO’, ‘로스트 마이 웨이’(Lost my way), ‘마음대로’, ‘겁이나’, ‘파트 타임 러버’(Part time lover), ‘하이’(High), ‘똑같애’, ‘프렌드’(Friend), ‘라이크 더 문’(Like the moon)까지 다양성이 담긴 총 12 트랙이 수록됐다.한편 가호의 첫 정규 ‘파이어웍스’는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.(서울=뉴스1)