‘Side by Side 아트페스티벌’, 25~31일 스타필드 고양 센트럴아트리움서 열려

사진제공=폴스타아트

아트플랫폼서비스 폴스타아트가 오는 25일부터 31일까지 스타필드 고양 센트럴아트리움에서 ‘Side by Side 2021’ 아트페스티벌을 개최한다.스타필드 고양 센트럴아트리움에서 전시되는 이번 아트페스티벌에서는 노마(NOMA) 작가와 간즈(GANZ) 작가가 150호 대형 화폭에 담아내는 ‘High Performance Live Painting Show’를 현장에서 감상 할 수 있는 이벤트가 마련된다. 또 김규리, 유충목, 홍일화, 권태훈 등 37명의 작가들이 참여해 120여 점의 작품들을 전시하며, 현장에서 작품 구매도 가능하다.‘Side by Side 2021’는 코로나 등 혼란스러운 사회 분위기 속에서 잠시 느리게 멈춰서서 ‘나란히 나란히’ 손을 잡고 서로를 바라보며, 관계를 맺고 서로를 생각해보자는 의미를 담고 있다.이번 아트페스티벌에 오지 못하는 미술애호가들은 LG전자 OLED TV evo ‘폴스타아트(Polestarart)’ 와 SK브로드밴드 ‘HOME Gallery’, 딜라이브 OTTv 앱으로 홈 TV를 통해 전시작품을 감상 할 수 있다.폴스타아트 갤러리 남보라 대표는 “‘Side by Side 2021’은 기존 갤러리라는 공간의 한계에서 벗어나 열린 공간에서 더욱 섬세하게 작품을 느낄 수 있는 전시로 수준 높은 라이브페인팅 퍼포먼스 이벤트와 다양한 사은행사도 함께 진행될 예정이다”고 말했다.한편, 폴스타아트는 직접 보기 힘든 유명 미술 작품을 집에서 TV를 통해 볼 수 있는 새로운 문화플랫폼 기술이다. 미술 작품을 콘텐츠화 해서 음원 서비스처럼 제공하고, 작가들에겐 저작료가 지급되는 디지털 미술작품 플랫폼 서비스이다.동아닷컴 최용석 기자 duck8@donga.com